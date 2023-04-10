انتشال جثة ثالثة من تحت أنقاض مبنى مارسيليا المنهار

كتبت: هناء أبو العز

أعلن عمدة مدينة مرسيليا الفرنسية، انتشال جثة ثالثة من تحت الأنقاض بعد 24 ساعة من انهيار مبنى سكنى من أربعة طوابق بوسط مارسيليا جنوب فرنسا.

وينقب رجال الإنقاذ في مارسيليا بجنوب فرنسا، بلا كلل بين الأنقاض بحثًا عن مفقودين آخرين، في اليوم التالي لانهيار مبنى في وسط المدينة، ولا يزال هناك أمل في العثورعلى ناجين محتملين، وفقًا لتصريحات عمدة مارسيليا.

وقال رئيس بلدية مارسيليا، بينوا بايان إن أعمال الحفر والعثور على الجثث كانت صعبة، لكن رجال الإطفاء والإنقاذ في مارسيليا يواصلون عملهم الشاق للبحث عن ضحايا آخرين محتملين.

وتابع: نواصل بذل كل ما في وسعنا لتنفيذ عمليات الإنقاذ، مؤكدا أن جميع أجهزة المدينة حريصة حتى اللحظة على إجراء مزيد من عمليات البحث، وأن الحريق لم يخمد تماما، لكن مازال هناك أمل وطالما هناك أمل فلن نتوقف ورجال الإطفاء والإنقاذ لن يتوقفوا، ولا يزال مائة من رجال الإطفاء والإنقاذ يعملون في مكان الحادث حتى صباح اليوم الاثنين للعثور على ضحايا محتملين.

وكان مبنى سكني مكون من أربعة طوابق قد انهار، وحاول رجال الإطفاء إخماد النيران التي تسببت في عرقلة عمل رجال الإنقاذ في البحث عن ضحايا آخرين محتملين، وقد أكدت المدعية العامة أن سبب الانفجار لم يُعرف بعد.