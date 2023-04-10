وقال رجال الإطفاء في بيان مقتضب فجر اليوم الاثنين، إنه عثر على "جثتين" لكن "سيستغرق استخراج الجثث من الموقع وقتا"، وبعد انفجار كبير ليل السبت الأحد، انهار المبنى رقم 17 في شارع تيفولي في حي "لا بيلين" وسط مارسيليا وتضرر مبنيان مجاوران.

وقال رئيس بلدية مارسيليا بينوا بايان إن أعمال الحفر والعثور على الجثث كانت صعبة، لكن رجال الإطفاء والإنقاذ في مارسيليا يواصلون عملهم الشاق للبحث عن ضحايا آخرين محتملين.

وتابع "نواصل بذل كل ما في وسعنا لتنفيذ عمليات الإنقاذ"، مؤكدا أن جميع أجهزة المدينة حريصة حتى اللحظة على إجراء مزيد من عمليات البحث،وأن الحريق لم يخمد تماما، لكن مازال هناك أمل "وطالما هناك أمل فلن نتوقف ورجال الإطفاء والإنقاذ لن يتوقفوا"، ولا يزال مائة من رجال الإطفاء والإنقاذ يعملون في مكان الحادث حتى صباح اليوم الاثنين للعثور على ضحايا محتملين.

وكان مبنى سكني مكون من أربعة طوابق قد انهار، وحاول رجال الإطفاء إخماد النيران التي تسببت في عرقلة عمل رجال الإنقاذ في البحث عن ضحايا آخرين محتملين، وقد أكدت المدعية العامة أن سبب الانفجار لم يُعرف بعد.