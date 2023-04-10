الهيئة الإنجيلية تنظم حفل إفطار لـ5000 من مزارعى "ازرع" بالفيوم وأسيوط والدقهلية

كتب: محمد الأحمدى

فى إطار عضوية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، اليوم الإثنين، تجهز الهيئة القبطية الإنجيلية، إفطارًا لعدد 5000 من مزارعي مبادرة ازرع بمحافظة الفيوم وأسيوط والدقهلية ، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وبجانب المشاركة فى تنفيذ مبادرة كتف فى كتف وبهذه المناسبة الكريمة، تخطط الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالقيام بعدد من التدخلات لدعم الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة المنيا.

و تشمل خطة التدخلات خلال شهر رمضان المبارك توزيع فى القاهرة 1770 كرتونة وفى الجيزة 1250 كرتونة وفي الدقهلية 1000 كرتونة مواد غذائية للمواطنين الأكثر احتياجا.



استعدادات الإفطار



إفطار مزارعى مبادرة أزرع



توزيع الكراتين



جانب من توزيع الكراتين