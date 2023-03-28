الإرهاق فى العمل وكيفية التعامل معه

كتبت إيناس البنا

الإرهاق فى العمل هو حالة من الإرهاق الجسدى والعاطفى والعقلى الناتج عن الإجهاد المفرط فى الوظيفة، ويمكن أن يحدث عندما تشعر بالإرهاق، والاستنزاف العاطفى، وعدم القدرة على تلبية المطالب، وتشمل العلامات الشائعة للإرهاق أثناء العمل قلة الحافز وزيادة القلق وقلة الرضا الوظيفى وصعوبة التركيز.



أسباب وراء إرهاق العمل وفقا لموقع "OnlyMyHealth" غالبًا ما ينتج الإرهاق فى العمل عن العديد من العوامل، بما فى ذلك العمل لساعات طويلة، وتحمل الكثير من المسئولية، والتعامل مع المهام الصعبة، والشعور بعدم قدرتك على التحكم في عملك.

وفيما يلى بعض العوامل الأخرى التى تسبب الإرهاق أثناء العمل:



توقعات عمل غير واضحة عندما تكون التوقعات بوظيفة غير واضحة أو غير واقعية، يمكن أن تخلق شعورًا بالإحباط والارتباك، ما يمكن أن يؤدى إلى الإرهاق، حيث يكافح الموظف لتلبية التوقعات التى لا يفهمها.



إدارة سيئة يمكن أن تتسبب الإدارة السيئة في الإرهاق من خلال خلق بيئة عمل مرهقة وسامة، وغالبًا ما تفتقر الفرق التى تدار بشكل سيئ إلى التوجيه والمساءلة، ما يؤدى إلى الإحباط والإرهاق. عبء العمل غير المعقول ويعانى العديد من الموظفين من الإرهاق الوظيفى، وعندما يكون عبء العمل ثقيلًا جدًا أو تكون مواعيدهم النهائية ضيقة جدًا، يمكن أن يؤدى العمل بكثرة أو بجهد كبير إلى الإرهاق وعدم القدرة على إكمال المهام بفعالية. عدم السيطرة على العمل غالبًا ما يعاني الموظفون الذين يشعرون أنه ليس لديهم سيطرة على وظائفهم أو بيئة عملهم من الإرهاق الوظيفى، ويمكن أن يؤدى الافتقار إلى الاستقلالية أو الاختيار في كيفية قيامهم بعملهم إلى الشعور بالعجز والإحباط. العمل غير المنجز عندما يشعر الموظف أن عمله ليس ذا مغزى أو مجزيًا، فقد يؤدى ذلك إلى الإرهاق الوظيفي. ويمكن أن يؤدى عدم وجود هدف إلى جعل الوظيفة مملة وغير محققة، ما يؤدى إلى الشعور باللامبالاة والإرهاق.



الصراع فى مكان العمل يمكن أن يؤدى الصراع فى مكان العمل إلى الإرهاق الوظيفى، حيث يكافح الموظفون للتعامل مع التوتر والتوتر بين الأشخاص، ويمكن أن يؤدى الافتقار إلى التواصل أو بيئة العمل العدائية إلى صعوبة القيام بوظيفته بشكل فعال. أمان وظيفى منخفض يمكن أن يؤدى تدنى مستوى الأمان الوظيفى إلى الشعور بالقلق والخوف، ما يؤدى إلى الإرهاق، قد يؤدى الضغط الناجم عن عدم معرفة ما إذا كانت وظيفة المرء ستكون آمنة إلى صعوبة التركيز على مهام العمل ويمكن أن يؤدى إلى الإرهاق. يمكن أن يؤدى تدنى مستوى الأمان الوظيفى إلى الشعور بالقلق والخوف، ما يؤدى إلى الإرهاق، قد يؤدى الضغط الناجم عن عدم معرفة ما إذا كانت وظيفة المرء ستكون آمنة إلى صعوبة التركيز على مهام العمل ويمكن أن يؤدى إلى الإرهاق.

يمكن أن يحدث الإرهاق فى العمل أيضًا بسبب عدم الاعتراف أو المكافآت على جهودك، أو الشعور بالانفصال عن عملك، أو الشعور كما لو كنت بحاجة إلى إحداث فرق فى مكان العمل.

علامات التحذير التى قد تقلقك

قد يساعدك فهم المؤشرات على تحديد ما إذا كان التوتر الذي تشعر به يؤذيك، من المهم الانتباه لما يلي:

مشاكل الجهاز الهضمي

ارتفاع ضغط الدم

ضعف المناعة (المرض في كثير من الأحيان)

الصداع الذى يأتى ويذهب

مشاكل النوم

مشاكل فى التركيز

حالة من الاكتئاب

الشعور بعدم الأهمية

فقدان الاهتمام أو التمتع

أفكار انتحارية

تعب

كيفية التغلب على الإرهاق أثناء العمل

إذا كنت تشعر بالإرهاق فى العمل فمن الضرورى معالجته، قد يشمل ذلك أخذ فترات راحة طوال اليوم، ووضع حدود بين عملك وحياتك الشخصية، وتفويض المهام عندما يكون ذلك ممكنًا، وأخذ الوقت للقيام بالأنشطة التي تستمتع بها، ويمكن أن يساعدك التحدث إلى أخصائى الصحة العقلية في إدارة ضغوط العمل بشكل أفضل وإجراء تغييرات إيجابية في بيئة عملك.