السجن 5 سنوات لعاطلين تسببا فى عاهة مستديمة لصاحب مقهى بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله الكيلانى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عماد عبد النبى العيسوى والمستشار أحمد فاروق عبد اللطيف، بمعاقبة كل من "س.خ.ع" و"ك.م خ"، بالسجن 5 سنوات، مما أسند إليهم، والزمتهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بالتعدى على المجنى عليه ع.م.ع "، مما تسبب له فى عاهة مستديمة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 16106 لسنة 2022 جنايات قسم العامرية اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العامرية اول، يفيد بقيام المتهمين بالتعدى على المجنى عليه بأسلحة بيضاء بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول، انة على اثر خلافات سابقة بين شقيق المجنى عليه" ع.م.ع" صاحب مقهى وبين المتهمين كل من " س.خ.ع" و" ك.م.ح"، أثناء سيره بالطريق العام، تفاجئ بالمتهمين محرزين أسلحة بيضاء سكاكين، وتعدوا بها بأنحاء متفرقة من جسده محدثين إصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعى، ان الإصابات التى لحقت بالمجنى عليه بالركبة اليمنى ومفصل الكتف الأيمن وباعلى الجبهة وبالكاحل الأيسر ويمين الشفة العلوية مما يتقرر لعلاجها أقل من عشرين يوما، وان المجنى عليه تخلف لديه جراء إصابته بتر جزئى بالإسلامية الطرفية لأصبع الخنصر الأيمن مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 1%، وبناء عليه فإن المتهمين ارتكبوا الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضى نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية، قررت إحالتهم الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهمين.