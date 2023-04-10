المشدد 15 سنة لصاحب محل تعدى على طفله فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف بركات، والمستشار محمد عبد المقصود قنطوش وسكرتير محكمة الجنايات أحمد السيد، بمعاقبة المتهم "ع.س.ال" بالسجن المشدد 15 عاما، مما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بالتعدي علي المجني عليها.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 37136 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان ،يفيد ببلاغ من والده المجني عليها بقيام المتهم بالتعدي عليها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان ، أنه حال قيام المجني عليها الطفلة " ج.أ.ع." 7 سنوات ، باللعب من أبناء الجيران بالشارع محل سكنها ، طلب منها المتهم " ع.س.ال" عامل وصاحب محل ، أن تراقب أحد المحلات بمحل الواقعة ، فتغيب عليها فتوجهت له ويالوصول فؤحئت باعتدائه عليها ومحاولة تقبيلها وامسكها من يدها ، ودفعها الي باب الشقة محل سكنه ، فقامت بإبلاغ والدتها بالواقعة ، والتي قامت بتحرير محضر ضد المتهم ،وبالعرض علي النيابة ، حيث تبين من التحريات صحة الواقعة علي النحو الوارد ومن سماع أقول والده الطفلة المجني عليها ، وبسؤال المجني عليها ، إستدلالا قررت بقيام المتهم بارتكاب الواقعة ، وتعرفت عليه حال عرضه عرضا قانوينا ، فإن المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بمواد القانون ومواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، وقررت إحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.