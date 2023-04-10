إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بمركزى كفر الدوار ووادى النطرون بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون وكفر الدوار بالبحيرة.

وبالفحص تبين إصابة 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وأتوبيس بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى دائرة مركز كفر الدوار. وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لاجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمه.

وفى وادى النطرون أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وآخرى بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادى النطرون.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.