كوميسا: مصر من أهم الدول الأعضاء بالمنظمة ونسعى لتعزيز تجارة حرة

كتب أحمد عرفة

قال ويلارد مويمبا الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بـ" كوميسا "، إن "كوميسا" تعد السوق المشتركة لدول شرق إفريقيا وجنوبها، مشددًا على ضرورة إزالة القيود على التجارة بين دول المنظمة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بـ"كوميسا"، خلال لقاء على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر من أهم الدول الأعضاء في المنظمة، مشيرًا إلى أن "كوميسا" تسعى لتكوين سوق مشتركة لتعزيز التجارة البينية، وتعزيز تجارة حرة ومطلقة بين أعضائها.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة بـ"كوميسا"، رغبة مصر في الاستفادة من الاتفاقات التجارية مع دول "كوميسا"، مؤكدًا أنها من أكثر الدول التزامًا بالمنافسة العادلة، مؤكدا ضرورة السيطرة على الممارسات التي تمنع تحقيق المنافسة، وأكد أن قوانين الضرائب تأتي ضمن سياسات المنافسة بين الدول.