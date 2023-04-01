رئاسة مركز الداخلة: ربط مدخل قرية غرب الموهوب بالطريق الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت الوحدة المحلية لمركز و مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، عن البدء في تنفيذ مطلب أهالى قرى غرب الموهوب، بربط مدخل قرية غرب الموهوب بالطريق الجديد، في نقطة مرتفعة لتحقيق الرؤية الجيدة، بناء على توجيهات المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة، من خلال الاستعانة بمعدات الأهالي وتم استكمال عملية التسوية وتمهيد المدخل حتى يمكن عمل طبقة الأساس وتشوين التربة ، تحت اشراف المهندس كامل على رئيس الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب.

وفى سياق متصل، تستكمل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، أعمال حملة النظافة وتحسين البيئة وإزالة الإشغالات بشارع الوادى الجديد بمدينة موط، وشملت أعمال الحملة رفع الاتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الاشغالات وقص وتقليم الاشجار وتهذيبها وازالة النباتات العشوائية ونقلها الى الاماكن المخصصة لها بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وهيثم حسين المشرف العام على الاحياء ورؤساء الاحياء بمدينة موط وأقسام النظافة وتحسين البيئة والعلاقات العامة.

وأكد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة، على استمرار ومواصلة أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة المكثفة من خلال مواصلة الجهود والعمل على قدم وساق لازالة جميع الاشغالات والمخلفات والأتربة والتراكمات ونقلها إلى الاماكن المخصصة لها والعمل على تغيير واجهة الشوارع والميادين إلى أزهى صورها وتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.