رئاسة مركز الداخلة تزيل العشش من أسطح المنازل وتغسل أشجار الشوارع

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد ، عن استكمال أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة وإزالة الإشغالات بشارع الوادى الجديد فى مدينة موط خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

وشملت أعمال الحملة رفع الأتربة والمخلفات والتراكمات والقمامة وجميع الإشغالات وإزالة العشش والمخلفات من على أسطح العمارات وقص وتقليم الأشجار وتهذيبها وتنظيفها بالمياه وإزالة النباتات العشوائية ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز وهيثم حسين المشرف العام على الأحياء ورؤساء أحياء بمدينة موط وأقسام النظافة وتحسين البيئة والعلاقات العامة وشئون البيئة.

وأكد المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة على أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة واصلت تكثيف أعمال حملات النظافة وتحسين البيئة من خلال ورديات صباحية ومسائية لإزالة جميع الإشغالات والمخلفات والأتربة والتراكمات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة نفذت الثلاثاء الماضي إزالة فى المهد لحالات تعدى على أرض الدولة ببئر 3 التابعة لقرية القصر تحت إشراف صابر حنفى رئيس الوحدة المحلية لقرى القصر بمعدات الوحده المحلية فى وجود مسئول حماية أملاك الدولة وصندوق استصلاح الاراضي بالوحده المحلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بالتدخل الفوري لإزالة أية تعديات على أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على الأراضى.

كما جرى تنفيذ حملة إزالة لزراعات حديثة وسياج داخل الكتله السكنية بقرية ناصر جنوب مدينة الخارجة، تحت إشراف ليلى غوينم رئيس القرية، وتنفيذاً لتعليمات جهاد المتولى رئيس المركز حيث جرت إزالة أشكال الزراعات وإعادة الشىء لأصله وتحرير مخالفات ضد المعتدين على الأراضي بالزراعة الغير قانونية داخل الكتل السكنية وأحيلت إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.