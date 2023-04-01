تعرف على المدن الجديدة والإسكان الاجتماعى فى سوهاج.. صور

شهد محافظة سوهاج، في إطار إهتماما كبير من قبل الحكومة بالإسكان الإجتماعى والمدن الجديدة، وذلك للتخفيف عن المواطنين واستكمال المخططات العمرانية الجديدة، فسوهاج بها مدينة أخميم الجديدة ومدينة سوهاج الجديدة، بالإضافة إلى العديد من العمارات السكنية الخاصة بالإسكان الإجتماعى لخدمة محدودى الدخل حيث بلغت إجمالي الإستثمارات بتلك المشروعات ما يقرب من 4 مليار جنيه.

"اليوم السابع" يقدم للقارئ أهم المعلومات حول المدن الجديدة والإسكان الإجتماعى بالمراكز والمدن المختلفة تعرف عليها من خلال المعلومات التالية :

1 – 36 عمارة إسكان إجتماعى بمدينة أخميم الجديدة تم الانتهاء من إنشائها ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة أخميم الجديدة بتكلفة إجمالية بلغت 150 مليون جنيه، وتشمل 832 وحدة سكنية مساحة الوحدة 90 متر مربع

2 – الإسكان الإجتماعى بمدينة أخميم الجديدة يتكون المشروع من 960 وحدة سكنية، بتكلفة 102 مليون جنيه، لتوفير مسكن ملائم 4320 نسمة ويضم 27 مبنى خدمي (مدرسة –الموقف الإقليمي – حضانة – مكتبة - سوق).

3 – الإسكان الإجتماعى بمدينة سوهاج الجديدة ويتكون المشروع من 6720 وحدة سكنية، بتكلفة 739 مليون جنيه، لتوفير مسكن ملائم لـ33264 نسمة ويضم 22 مبنى خدمي (سوق – وحدة صحية – مدرسة - حضانة)

4 - مدينة أخميم الجديدة هي من أحدث المدن التي تم إنشائها بقرار رئاسي عام 2000 للحد من التكدس السكاني وخلق فرص عمل جديدة لسكان مدينة أخميم وسوهاج. وتنفرد المدينة بموقع استراتيجي يعتبر نافذة لمدينة سوهاج ساعدها على تحقيق جميع الأهداف من إنشائها.

تتميز المدينة بعدة مقومات جعلتها من أهم المدن الجديدة في مصر موقعها القريب من مدينة أخميم ومدينة سوهاج وقرب المدينة من طريق سوهاج البحر الأحمر وقربها من المنطقة الصناعية في حي الكوثر وضمها منطقة سياحية تجعلها مدينة عامرة وإحتوائها على منطقة صناعية تخلق عدة فرص عمل للشباب وتحتوي المدينة على 3 مداخل رئيسية تربطها بالطرق الإقليمية الحديثة.

5 - مدينة سوهاج الجديدة هي إحدى المدن الجديدة التي تم إنشائها طبقاً لقرار جمهوري منذ عام 2000. وهي إحدى مدن الجيل الثالث، ومن المستهدف أن يصل حجم السكان في المدينة إلى 820,000 نسمة حتى عام 2050 ويبعد موقع مدينة سوهاج الجديدة 8 كم فقط عن سوهاج الحالية، حيث تقع جنوب غرب مدبنة سوهاج غرب النيل وتبلغ المساحة الكلية للمدينة حوالي 29,000 فدان ويبلغ إجمالي حجم الاستثمارات في سوهاج الجديدة: 3.1 مليار جنيه تنقسم كالآتي قطاع الإسكان: 1.1 مليار جنيه وقطاع الخدمات: 234.7 مليون جنيه وقطاع المرافق: 1.7 مليار جنيه وقطاع الزراعة: 26.1 مليون جنيه وهناك العديد من الخدمات في مدينة سوهاج الجديدة منها جامعة سوهاج الجديدة ومحطة أتوبيس ونادي اجتماعي ومباني ترفيهية وسينمات ومطاعم وهايبر ماركت ومستشفى.

6 – تم الانتهاء من 792 وحدة سكنية بحي الكوثر بمحافظة سوهاج والمرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي بحي الكوثر بمحافظة سوهاج الإسكان الاجتماعي بحي الكوثر بمحافظة سوهاج 24 عمارة بإجمالي 576 وحدة سكنية.