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انطلاق تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح الإثنين المقبل

السبت، 01 أبريل 2023 12:31 م
انطلاق تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح الإثنين المقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
كتب - أحمد الزغبي

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تنطلق بعد غد الإثنين بمحافظة مطروح، التصفيات الداخلية لأولمبياد المحافظات الحدودية في نسخته الرابعة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ويتم إيقاد شعلة التصفيات الداخلية للألعاب، من أمام ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور وليد رفاعى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وعدد من قيادات  وزارة الشباب والرياضة ومسئولي الشباب والرياضة بمطروح، إيذانا بانطلاق فعاليات التصفيات  الداخلية في إطار الاستعدادات لاستضافة مطروح ختام الاولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنظمه وزارة الشباب والرياضة في الفترة من  27 ابريل حتى 2 مايو القادم .

وأوضح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح ، أن التصفيات الداخلية تضم عدد الالعاب المشاركة في ختام الاولمبياد ، وهى 12 لعبة فردية وجماعية وعدد المشاركين على مستوى المحافظة 17260 لاعب مشارك تم تسجيلهم، وعدد الفرق في مختلف الألعاب 2201، فريق في مختلف الألعاب، وتبدأ التصفيات علي مستوى إدارات الشباب والرياضة وجامعة مطروح ومديرية التربية والتعليم و المعاهدالأزهرية ثم علي مستوى المحافظة للوصول للفرق الممثلة للمحافظة في نهائيات ختام الاولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية نهاية الشهر الجارى.

 
 

أخبار مطروح

الأولمبياد الحدودية

الشباب والرياضة

النسخة الرابعة

اخبار اليوم



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