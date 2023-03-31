سكرتير عام مطروح يشهد حفل إفطار مع العاملين بمجلس المدنية

كتب -أحمد الزغبي

شارك اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، العاملين بمجلس مدينة مرسي مطروح، افطار شهر رمضان اليوم الجمعة، وذلك بحديقة راضى ، بحضور العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مطروح ونواب المجلس، وعدد من مديري الإدارات والعاملين بجهاز النظافة وتحسين البيئة والتشجير.

ووجه اللواء أشرف ابراهيم سكرتير عام المحافظة ، التهنئة للعاملين بمجلس مدينة مرسي مطروح بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم ناقلا تحية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لجميع العاملين بالمجلس، مؤكدا على تقديره لدورهم، والحث على مزيد من الجهد مع ما تمثله مدينة مطروح كعاصمة للمحافظة تحتاج لتضافر الجهود للظهور المشرف بمايليق بمكانتها السياحية ، مع أهمية بذل العاملين كذلك مزيد من الجهد للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم.

وعلي صعيد آخر، شنت مديرية التموين بمطروح، حملات تموينية على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية، وحررت 6 محاضر واعدام 37 كيلو لحوم غير صالحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة و المرور على الأسواق لضبط الأسعار ومتابعة عمل الأنشطة التموينية وما يتم عرضه للمواطنين من سلع وضبط المخالفات، واتخاذ اللازم حيالها قانونا.

وأعلنت محافظة مطروح، في بيان لها، أن لجنة المرور نظمت حملة للمرور على المنشآت والمحال التجارية بمحافظة مطروح، حملة تفتيشية موسعة على عدد من المطاعم والمحلات بمدينة مرسى مطروح .

ومن جانبه، قال محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف، إنه بمشاركة مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق، تم تنظيم حملة تفتيش على عدد من المحال والمطاعم بمدينة مرسى مطروح، أسفرت اللجنة عن توجيه عدد 6 محاضر وإنذارات متنوعة ما بين مخالفات "نظافة صحة مهنية - تراخيص مزوالة مهنة"، وإعدام 37 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي .

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أصحاب المحال والمطاعم المخالفة الغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والبيئية، والمرور بشكل مستمر، وفحص جميع المواد الغذائية، واللحوم المستخدمة في المطاعم، والمحلات التجارية، وتاريخ صلاحيتها، والتأكد من سلامتها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وتكثيف اعمال لجان المرور على المحلات والمطاعم للإطمئنان على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها ، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وزائري المحافظة.



جانب من حفل إفطار سكرتير عام مطروح مع العاملين



سكرتير عام مطروح يشهد حفل إفطار مع العاملين