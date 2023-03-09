محافظ القليوبية يسلم عقود عمل لـ50 شابا وفتاة من قادرون باختلاف بالقطاع الخاص

أكدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حرصه على زيادة نسبة التشغيل من ذوى القدرات الخاصة فى المصانع والشركات القائمة على أرض المحافظة لاستثمار إمكانياتهم وقدرتهم على البذل والعطاء، وتقديم كل الرعاية والحماية والاهتمام باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدى ما يدفعهم للعمل.

وفى هذا السياق سلم محافظ القليوبية، اليوم 50 عقد عمل للشباب والفتيات من قادرون باختلاف بمنشآت القطاع الخاص، الملتقى الذى تنظمه المحافظة بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالقليوبية، وبمشاركة شركات القطاع الخاص، مُشيدًا بدور وزارة القوى العاملة فى توفير فرص العمل بالقطاع الخاص للشباب المصرى، لافتًا إلى أن المحافظة تسير بخطوات مدروسة نحو توفير متطلبات الأشخاص ذوى القدرات الخاصة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، وإتاحة الفرص اللازمة لاندماجهم فى المجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعى، علاوة على الاستفادة من قدراتهم الخاصة فى البناء والارتقاء بالوطن، مُجددًا التأكيد بأن الاهتمام بهذه الفئة له أولوية فى خطة عمل الدولة فى المرحلة الحالية لتنفيذ الرؤية الاستراتيجية 2030 التنمية المُستدامة لإحداث تغيُرات إيجابية مُستدامة لتوفير عمل لائق لقادرون باختلاف بالتعاون مع المستثمرين، فى ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق عام 2018 عام ذوى القدرات الخاصة.

وقدمَّ "الهجان"، التهنئة للشباب على التعيين، متمنيًا لهم بداية حياة جديدة وكريمة فى ظل جهود الدولة المتواصلة للارتقاء بمستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبها أوضحت وكيل وزارة مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أنه تم عقد يوم توظيفى للأشخاص بمقر مركز التدريب المهنى بمدينة الخانكة بحضور 18 شركة تقع داخل النطاق الجغرافى لمنطقة الخانكة، وتقدم 330 مواطنا من ذوى القدرات الخاصة، وتم توفير فرص عمل لـ186 منهم، وتم التنسيق مع مجموعة من شركات القطاع الخاص تنفيذًا لتوجيهات محافظ القليوبية، والتى أبدت استعدادها لتوفير فرص عمل لهذه الحالات وتوقيع عقود عمل لهم والتأمين عليهم ومنحهم كل الحقوق القانونية، فى إطار التزام الشركات باستيفاء نسبة الـ5% للقدرات الخاصة من إجمالى العاملين بالمنشأة والتى أقرها القانون.

وقد تم توقيع وتسليم 50 عقدا لشاب وفتاة من قادرون باختلاف وجارى استكمال إجراء التعيينات لباقى العدد، جاء ذلك بحضور إيمان السيد وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، ومحمد عليان وكيل مديرية القوى العاملة.