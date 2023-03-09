غلق مخبزين وضبط 34 أخرى لإنتاجها خبزا ناقص الوزن وتهريب دقيق مدعم بالبحيرة

وأسفرت تلك الحملات عن غلق مخبزين لمدة شهرين بمركز إيتاى البارود لقيامهم بإيداع بطاقات خبز وهمية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما تم ضبط 24 مخبز بمركزى حوش عيسى ودمنهور، لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات، وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية .

من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه .