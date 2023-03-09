ضبط مصنع صابون دون تراخيص بالشرقية والتحفظ على 50 طن مستلزمات إنتاج

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 50 طن مستلزمات لإنتاج الصابون خلال حملات رقابية على المصانع بنطاق مركز بلبيس، تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لوكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين بلبيس بحملة تموينية برئاسة احمد حسين مدير الإدارة ومفتشى الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنحة رقم 3749 جنح مركز شرطة بلبيس لـ 2023 ضد صاحب مصنع لتصنيع الصابون والمساحيق، بناحية المنطقة الصناعية ببلبيس لعدم وجود ترخيص من الجهات المختصة وحيازته 50 طن مستلزمات خامات لإنتاج الصابون وتم التحفظ على الكمية المضبوطة تحت تصرف النيابه العامة بشأنها.
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