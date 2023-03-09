ضبط مصنع صابون دون تراخيص بالشرقية والتحفظ على 50 طن مستلزمات إنتاج

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 50 طن مستلزمات لإنتاج الصابون خلال حملات رقابية على المصانع بنطاق مركز بلبيس، تنفيذا لتعليمات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، لوكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.