اليوم السابع
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ضبط سائق سيارة نقل اصطدم بأخرى وتسبب في وفاة مواطن بالقاهرة

الخميس، 09 مارس 2023 11:30 ص
ضبط سائق سيارة نقل اصطدم بأخرى وتسبب في وفاة مواطن بالقاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

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نجحت الداخلية في ضبط قائد سيارة نقل بالقاهرة لقيامه بالإصطدام بسيارة أخرى مما أدى لوفاة أحد مستقليها  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع مصادمة بين سيارتين ووجود متوفى بدائرة قسم شرطة 15 مايو . 
 
 
 
بالإنتقال والفحص تبين حدوث مصادمة بين سيارة قيادة أحد الأشخاص "مصاب  بكدمات متفرقة بالجسم" وبصحبته آخر ("توفى متأثراً بإصابته بكسور متفرقة بالجسم") وسيارة نقل "مقطورة" قيادة سائق، مقيم بمحافظة الدقهلية، حيث اصطدمت السيارة الثانية بالأولى حال دوران الثانية بالطريق محل البلاغ مما أدى لإنقلاب السيارة الأولى والتى نتج عنها الإصابات المنوه عنها والتى أودت بوفاة أحد مستقليها، وبمواجهة قائد السيارة الثانية أيد ما سبق، وتبين عدم حمله لتراخيص.
 
 

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

امن القاهرة

حادث مرورى

15 مايو



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