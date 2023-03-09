تصل لـ 310 ألف بدون طيران.. تعرف على أسعار برامج الحج السياحي

كتب - محمد أسعد

تضمنت الضوابط والإجراءات المنظمة للحج السياحي وحج الفرادى للعام الحالي 1444هجريًا 2023 ميلاديًا، أسعار برامج الحج السياحي لكل مستوى.

وتم تقسيم مستويات الحج إلى سياحي خمس نجوم، وسياحي اقتصادي، وسياحي بري، حيث تم تخصيص النسبة الأكبر للتأشيرات للاقتصادي بنسبة 50% وعددهم 8000 تأشيرة، وتخصيص 25% للخمس نجوم وعددها 4000 تأشيرة، و25% للبري وعددها 4000 تأشيرة.

وحددت الضوابط مبلغ 310 ألف للحج السياحي خمس نجوم صف أول مباشر على الحرم 250 متر، و صف ثاني من 250 متر إلى 1250 متر بسعر 275 ألف، وبعد مسافة 1250 متر وحتى 4000 متر 230 ألف.

بينما تم تحديد مبلغ 130 ألف للحج الاقتصادي طيران، و130 ألف للسياحي البري.

علما بأن جميع الأسعار الواردة بالجدول التالى لا تشمل تذاكر الطيران لجميع المستويات ما عدا المستوى البرى، وفترات التحسين تكون للمستوى الاقتصادى والبرى فقط وتكون قبل أو بعد مناسك الحج، وبحد اقصى لمسافة 1250 متر من الحرم

المكي وتكون على النحو التالي :

تحسين فنادق 5 نجوم يتم تحصيل مبلغ 1500 ریال سعودي ويتم إبرام عقد بين شركة السياحة والحاج

تحسين فنادق 4 نجوم يتم تحصیل مبلغ 1200 ريال سعودى ويتم إبرام عقد بين شركة السياحة والحاج

تحسين فنادق 3 نجوم يتم تحصيل مبلغ 850 ريال سعودي ويتم إبرام عقد بين شركة السياحة والحاج

كما أن الأسعار المشار إليها تخضع لأية زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن وكذا أي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان، على ألا تتم زيادة الأسعار المعلقة بهذه الضوابط إلا بعد الرجوع إلى اللجنة العليا للعمرة والحج لدراسة أسباب الزيادة والنظر في اعتمادها من عدمه، وفي جميع الأحوال لا تسري أية زيادة سعريه إلا بعد موافقة اللجنة مع احاطة السيد الوزير بما يطرأ من تعديل في الاسعار ، علما بأنه تم تحديد اسعار خدمات الطوافة للمستوي الخمس نجوم ليكون مبلغ 6000 ريال سعودي ، وبالنسبة للمستوي الاقتصادي والبرى يكون مبلغ 2888 ريال سعودي ، كما تم احتساب سعر الصرف للريال السعودي على 8017 جنيه.