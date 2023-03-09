فتح باب التقدم 12 مارس.. ننشر النص الكامل لضوابط الحج السياحي

كتب - محمد أسعد

حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لضوابط الحج السياحي لعام 1444هــ/2023م والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى.

وتتضمن الضوابط جدول توقيتات آلية تنفيذ نظام القرعة الإلكترونية، والإجراءات والشروط الخاصة بالتنفيذ والضوابط الخاصة بالسكن والأليه الخاصة بتسجيل المشرفين ومرحلة قبول الطلبات ومرحلة إدراج البيانات على البوابة المصرية الموحدة للحج والمستندات المطلوبة للتقديم عقب إجراء القرعة والضوابط الصحية وشروط الحج البري وشروط حج الفرادى والهيئات.

جاءت الضوابط في ضوء صدور القانون رقم 41 لسنه 0200 بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشـاء البوابـة المصـريةالموحدة للحج، وإنطلاقاً من حرص وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للعمرة والحج على تلبيـة مطالب المواطنين الراغبين في تأدية فريضة الحـج وتـذليل فافـة السـبل لهـم مـن خـلال توفير عدة مستويات من برامج الحج السياحي تتميز جميعها بالجودة وتوافر الخدمات المقدمة لهم والتي تحافظ على مفهوم الحج السياحي.

وتختلف الأسعار فيما بينها بحسب مستوى كل منها على نحو يتلاءم ومختلف الشرائح الاقتصادية لجميع المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج.

وذكرت الوزارة أننا لا نألوا جهدًا ولا ندخر سعيًا، بما نملكـه مـن مقومـات وخـبرات تم اكتسابها خـلال المواسم السابقة، في النهوض بتطوير منظومة الحج السـياحي المتميـز مـن حيث تنـوع مسـتوياته - وبصفة خاصة برامج الحج الاقتصادي لذوي الدخل المحدود الذين توليهم الدولـة جانًبًـا كبيرا مـن الاهتمام والرعاية - فضلاً عن انتقاء وجودة الخدمات المقدمة للحجاج.