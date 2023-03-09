اليوم السابع
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بايدن: خفض التضخم على مدار الـ 7 أشهر الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية

الخميس، 09 مارس 2023 10:20 م
بايدن: خفض التضخم على مدار الـ 7 أشهر الماضية في الولايات المتحدة الأمريكية بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن  إن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع مقابل الدواء أكثر من أي دولة أخرى متقدمة في العالم، لافتا إلى أن الولايات المتحدة بدأت في تغيير ذلك نتيجة للقانون الذي عمل عليه وجرى التوقيع عليه العام الماضي.

وأضاف جو بايدن، خلال كلمة له بثتها قناة القاهرة الإخبارية، أن الميزانية التي يقدمها سترفع العبء عن كاهل المواطن، لافتًا إلى أنه خفض التضخم على مدار الـ 7 أشهر الماضية، متابعا :"قابل سيدة تكلفة رعايتها الصحية 600 ألف دولار في السنة، أي 7 آلاف في الشهر، مُتسائلا كيف تتعامل مع هذا العبء؟".

ولفت الرئيس الأمريكي، إن الكثير من الأمريكيين يعانون من مرض السكر، إذ يدفعون ما بين 400 إلى 700 دولار شهريًا "الأنسولين اُخترع قبل 100 عام تعرفون كم يكلف صنع هذا الأنسولين 10 دولارات فقط، وتكلف تعبئته 13 دولارًا، والآن خفضنا التكلفة إلى 35 دولارًا في الشهر، موضحا أنه تم محاربة شركات الأدوية وتم الفوز عليها، والفريق الآخر لم يصوت على هذا القانون، إذ إنهم كانوا يريدون من تلك الشركات أن تحقق أرباحًا كبيرة.

وتابع:" بات لكبار السن الحصول على الرعاية الصحية، إذ أصبح لديهم القدرة للتفاوض من أجل تخفيض أسعار الأدوية، وأن ذلك تم وفق وزارة شؤون المحاربين القدامى، والناس حرمت من الكرامة والمرأة التي تحدث عنها بداية من عام 2025، لن تضطر لدفع أكثر من 2000 دولار مقابل الأدوية التي تستهلكها، وهذا لم ينقذ فقط أرواح الناس وأموالهم، بل إنه لا يجب أن يُفلس الإنسان كي يبقى حيًا، هذا سينقذ الحكومة ويخفض العجز 160 مليار دولار، ولا يجب على المسنين أن يدفعوا أكثر من 35 دولارًا شهريًا، وأنه يجب أن تخفض تلك القيمة للجميع حتى الأطفال الذين يعانون من هذا المرض".

 


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