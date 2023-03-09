وتدعو خطة ميزانية بايدن للسنة المالية 2024، التي صدرت اليوم /الخميس/ إلى زيادة حيث تتجاوز الموازنة 6.4 تريليون دولار التي يتوقع البيت الأبيض أن تنفقها الحكومة الفيدرالية هذه السنة المالية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.



وقال البيت الأبيض إنه سيقلل عجز الميزانية الفيدرالية بنحو ثلاثة تريليونات دولار على مدى العقد المقبل.



وسيواجه الإنفاق والزيادات الضريبية التي اقترحها بايدن استقبالًا غير ودي في الكونجرس، حيث دعا الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى تخفيضات غير محددة في الإنفاق كشرط لرفع حد الدين الفيدرالى، وقال بايدن إنه لن يتفاوض على رفع سقف الديون.



وسيحدد مخطط ميزانية بايدن أولويات سياسة الرئيس للنصف الثاني من ولايته، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه اختبار قوة لبعض الموضوعات التي سيركز عليها الرئيس خلال فترة ولايته.



وتقترح ميزانية بايدن خطة لجعل أحد الصناديق الانمائية للرعاية الصحية لمدة 25 عامًا على الأقل، وتحدد الجهود المبذولة لخفض أسعار الأدوية وتكاليف الرعاية الصحية وتدعو إلى توسيع نطاق الوصول إلى رعاية الأطفال واستثمارات أعمق في التصنيع.



كما يعرض اقتراح الميزانية بالتفصيل الجهود المبذولة للحد من الاحتيال والهدر التي قال البيت الأبيض إنها ستوفر مئات المليارات من الدولارات.



وتحدد الميزانية أكثر من 4.5 تريليون دولار من الزيادات الضريبية، بما في ذلك معدلات ضرائب أعلى على الشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع، وضرائب الرعاية الطبية الموسعة على أصحاب الدخول الأعلى، وضرائب أعلى على الدخل الأجنبي للشركات الأمريكية.



وقال البيت الأبيض إن الأثرياء والشركات يجب أن يدفعوا أكثر بكثير.



وسيعيد الاقتراح أيضًا إحياء العديد من الأفكار التي فشلت في كسب زخم في الكونجرس، حتى عندما كان الديمقراطيون يسيطرون على كلا المجلسين، بما في ذلك إجازة عائلية مدفوعة الأجر، والحد الأدنى من الضرائب على الأمريكيين الأثرياء.



وقال بايدن إنه سيتفاوض مع الجمهوريين حول طرق لتقليل العجز، على الرغم من معارضة الجمهوريين لزيادة الضرائب.