بايدن يقترح ضريبة 25% على المليارديرات والأثرياء وتوقعات برفضها فى الكونجرس

كتبت ريم عبد الحميد

اقترح الرئيس الأمريكى جو بايدن سلسلة من الزيادات الضريبية الجديدة على المليارديرات والمستثمرين الأغنياء والشركات فى أحدث مقترحاته للكيفية التى ينبغى أن يحدد بها الكونجرس أولويات الضرائب والإنفاق.

ويدعو طلب بايدن للكونجرس المتعلق بالميزانية، والذى من المتوقع أن يتم الكشف عنه الخميس، إلى 25% ضريبة حد أدنى على المليارديرات، وفقا لمسئولى البيت الأبيض المطلعين على الاقتراح، والذين رفضوا كشف هويتهم لأن الخطة غير معلنة بعد. وستضاعف هذه الخطة تقريبا من معدل ضرائب مكاسب رأى المال للاستثمار لترتفع من 20% إلى 39%، وتزيد ضرائب الدخل على الشركات والأمريكيين الأثرياء.

وقالت صحيفة وشنطن بوست إن الاقتراح، الذى يعد إلى حد كبير نسخة مكررة من حزمة بايدن لإعادة البناء الأفضل والتى تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، ليس لديه فرصة كبيرة للتمرير فى الكونجرس، لاسيما فى ظل سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب.

ولم يستطع بايدن أن يمرر زيادات مشابهة فى الوقت الذى كان الديمقراطيون يسيطرون فيه على مجلسى النواب والشيوخ، ووافقوا بدلا من ذلك على تشريعات مخففة تركز على الطاقة وسياسة الصحة، فيما عرف باسم قانون الحد من التضخم.

لكن الصحيفة ترى أن اقتراح البيت الأبيض ينذر بإستراتيجية الديمقراطيين قبل مفاوضات عالية المخاطر حول سقف الديون والإنفاق الحكومى فى وقت لاحق هذا العام، وأيضا المنصة الاقتصادية التى تدعم حملة متوقعة لإعادة انتخاب بايددن.

ويجادل مسئولو الإدارة الأمريكية بأن المقترحات تظهر التزاما بخفض العجز، وتوقعات بأن ميزانية بايدن ستخفض 3 تريليون دولار، وذلك سيكون إلى حد كبير من خلال زيادة العائدات على مدار السنوات العشر المقبلة، فيما يمثل عودة تحظى بشعبية سياسية إلى مستويات الضرائب المعمول بها قبل تشريح الإصلاح الضريبى الذى أقره الرئيس السابق دونالد ترامب.