وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - اليوم الخميس، أنه مازال هناك 24 شخصا في عداد المفقودين، فيما دفعت السلطات بأكثر من 200 من فرق الإنقاذ للمساعدة فى جهود البحث عقب الانهيار الأرضي الذي وقع يوم الاثنين الماضي، وتسبب في دفن 30 منزلا تحت أطنان الطين التي بلغ عمقها 4 أمتار.

يشار إلى أن إندونيسيا معرضة للانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار التي تسبب هطولها لفترات طويلة في حدوث فيضانات في مناطق مختلفة من البلاد.