إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 8 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي شمال محافظة قنا، بالقرب من مركز نجع حمادي، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى بهجورة بنجع حمادي.