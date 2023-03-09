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إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بقنا

الخميس، 09 مارس 2023 09:09 م
إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا- صابر سعيد

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أصيب 8 أشخاص بينهم طفلا، اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 8 أشخاص بينهم طفل في حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي شمال محافظة قنا، بالقرب من مركز نجع حمادي، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.
 
 
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى بهجورة بنجع حمادي.
 
 
 
 

 


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