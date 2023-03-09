وزيرا التنمية المحلية والبيئة ومحافظ قنا يتفقدون "أيادى مصر" بمعرض القاهرة

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وعدد من المحافظين جناح محافظة قنا ضمن فعاليات منصة " أيادى مصر " التابعة لوزارة التنمية المحلية والمقامة بمعرض القاهرة الدولى فى دورته 56 بمدينة نصر خلال الفترة من 9 حتى 18 مارس الجاري.

وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مباردة "أيادى مصر" هى المنصة الإلكترونية التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية فى يوم المرأة المصرية فى مارس 2021 بهدف التسويق الإلكترونى للمنتجات اليدوية والتراثية وذلك بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمى، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمى بهدف تمكين الفئات المهمشة وتقديم الدعم فى خلق فرص عمل وتوظيف الشباب والتى تؤدى جميعها الى التنمية فى الريف ودعم المجتمعات المحلية وخاصة فئات الشباب والمرأة فى تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح اللواء أشرف الداودى، أن محافظة قنا شاركت بمعروضات" الفركه، الفخار، المشغولات الخشبية، الخزف" والتى تتميز بانها ذات جودة عاليـة وتخفيضات كبيرة، مؤكدا أنه التقى العارضين وأشاد بمدى حرصهم على جوده الإنتاج وسعيهم الدؤوب على إنجاح صناعتهم وتطويرها، مؤكدًا على أهمية التوسع بتلك الصناعات لتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية بما يعود بالنفع على المواطن ويزيد الدخل الاقتصادى لتلك الأسر، مثنيا على جهود وزارة التنمية المحلية فى تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية من خلال تمكين الحرفيين والمنتجين من خلال بتسويق منتجاتهم على أحدث الوسائل التقنية المستحدثة.