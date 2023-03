هل يمكن للخيال العلمى أن يتحقق ويحول فطر "كورديسيبس" الأشخاص إلى زومبى؟

كتبت أمل علام

كورديسيبس نوع من الفطريات التى تتضمن 400 نوع، وجميعها طفيليات داخلية، وتتطفل بشكل أساسى على الحشرات ومفصليات الأرجل، والقليل منها يتطفل على فطريات أخرى، وتستخدم هذه الفطريات فى الطب الآسيوى والصينى القديمين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن مسلسل The Last of Us قد يمثل حقيقة واقعة، ويصيب فطر الزومبى الأشخاص كما يصيب النمل فى المسلسل ويحولهم إلى زومبى.

وقالت الصحيفة يكشف مسلسلThe Last of Us عن عالم تطورت فيه فطريات "الزومبى" لتصيب البشر، لكن هذه الكائنات المرعبة موجودة بالفعل فى الطبيعة، وخلال العمل يحاول البطلان الهروب من الولايات المتحدة التى اجتاحتها الفطريات.

وأوضحت الصحيفة، تعمل الفطريات، التي تسمى كورديسيبس، بشكل مشابه فى العالم الحقيقى لكنها تصيب النمل فقط، وتتسلل الفطريات إلى عضلات النملة وتنتشر عبر جسدها، وتسيطر فى النهاية على دماغها، بمجرد أن تتحكم كورديسيبس بشكل كامل، فإنها تتنقل الحشرة المصابة خارج العش لنشر الجراثيم الفطرية المصابة على زملائها النمل.

وقالت الصحيفة، فى حين أن The Last of Us هو خيال علمى، قال متخصصون فى الفطريات إن كورديسيبس على بعد 3 خطوات فقط من وضع البشر فى حالة تشبه الزومبى، تتضمن هذه الخطوات تغييرات فى درجة حرارة الجسم، والهيكل، والجهاز المناعى.

ويكشف الخبراء عن 3 أشياء من شأنها أن تجعل فطر الزومبى الذى تحدث عنه المسلسل The Last Of Us حقيقة واقعة.