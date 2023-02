ديلى ميل ربطت بينه وبين مسلسل The Last of Us.. لقاح ضد الالتهابات الفطرية

كتبت أمل علام

طور الباحثون لقاحًا عالي الفعالية ضد الالتهابات الفطرية، حيث يعتبر اللقاح الأول في العالم الذي يقاوم مجموعة من الالتهابات الفطرية فعال بنسبة 100% في الوقاية من الأمراض الشديدة في الدراسة المبكرة، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة، لقد طور الباحثون لقاحًا عالي الفعالية ضد الالتهابات الفطرية ، حيث منع اللقاح الذى يطلق عليه NXT-2 حدوث إصابة شديدة في جميع الحيوانات التي تم اختبارها عليها.

في دراسة أجريت على الحيوانات، نجح اللقاح - التي صنعه باحثون من جامعة جورجيا (UGA) - ضد العائلات الثلاث الأكثر شيوعًا للفطريات التي تسبب المرض لدى البشر.

يُعرف اللقاح باسم "عموم الفطريات" لأنه يستهدف إنزيمًا مشتركًا بين جميع السلالات الثلاثة، والذي يتسبب بشكل جماعي في وفاة 3500 و 50 ألف حالة دخول إلى المستشفى سنويًا في الولايات المتحدة.

تم إيلاء اهتمام متزايد للعدوى الفطرية بسبب عرض منصة HBO الشهيرة لمسلسل " The Last of Us " ، والذي يرى الأشخاص المصابين يتحولون إلى زومبي، في حين أن هذا بعيد كل البعد عن الواقع ، تظهر البيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن العدوى الفطرية تسببت بالفعل في وفاة 7000 في الولايات المتحدة - و 1.5 مليون في جميع أنحاء العالم، في عام 2021.

تحذر منظمة الصحة العالمية، من أن العدوى الفطرية أصبحت "تهديدًا رئيسيًا " للصحة العامة وأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم حيث أن تغير المناخ يجعل البيئات أكثر ملاءمة لها.

يعمل اللقاح المسمى NXT-2 على تزويد الجسم بأجسام مضادة يمكنها محاربة الالتهابات التي تسببها 3 أنواع من الفطريات، وهى الرشاشيات والمبيضات والمتكيسات الرئوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاح فعال بنسبة 100% في منع العدوى الخطيرة في القرود والفئران والتي تتعرض لكمية قاتلة من الفطريات، ويقول الباحثون، إن هناك خططًا لإجراء تجربة بشرية عليه الآن.

قالت كارين نوريس، أستاذة الطب البيطري في جامعة جورجيا وكبيرة العلماء وراء اللقاح، "هناك حاجة سريرية كبيرة لم تتم تلبيتها لهذا النوع من الوقاية والعلاج أيضًا، لاسيما بين الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة".

"لقد زاد عدد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى الفطرية الغازية بشكل ملحوظ خلال السنوات العديدة الماضية."

تحدث الالتهابات الفطرية عندما يتنفس الشخص أو يتلامس مع الجراثيم، بشكل عام، الأشخاص الأصحاء جيدون في محاربة الالتهابات الفطرية، لكن أولئك الذين يعانون من حالات كامنة مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو السرطان أو السكري أو لديهم جهاز مناعي ضعيف هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة والوفاة.

في الآونة الأخيرة، بدأ عدد الإصابات الفطرية المميتة في الارتفاع وسط أعداد متزايدة من الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة وتاثير المناخ الأكثر دفئًا ورطوبة، في عام 2021، قتل الفطر الأسود آلاف الأشخاص في الهند، حوالي 85 % منهم كانوا أيضًا مرضى كورونا، وفي الولايات المتحدة، تنتشر أيضًا العدوى الفطرية "حمى الوادي" التي تقتل شخصًا واحدًا من بين كل 100 شخص .

وقالت الصحيفة تعتبر عدوى المبيضات، وهي عائلة من العدوى التي تشمل C. Auris الشائعة، ارتفع عدد الوفيات السنوية في الولايات المتحدة من 1010 في عام 2018 إلى 1769 في عام 2021، قفزت الوفيات الناجمة عن عائلة الفطريات الرشاشيات من 795 في عام 2018 إلى 1236 في عام 2021 ، في حين زادت وفيات المتكيسات الرئوية من 371 إلى 449 وفاة، يأمل العلماء أن يسمح اكتشافهم لخفض هذه الأرقام بشكل كبير.

قال الدكتور نوريس، إن هذه أعداد كبيرة جدًا من الأشخاص المعرضين لخطر العدوى الفطرية الغازية، وعلى الرغم من بذل جهود كبيرة لتطوير اللقاحات، لم تتم الموافقة على أي منها حتى الآن، وفي بحث نُشر في المجلة العلمية PNAS Nexus ، جمع الباحثون بيانات من 103 فأر و 25 قردة، اختبروا أربعة لقاحات مختلفة مرشحة ضد الرشاشيات والمبيضات والمتكيسات الرئوية، في 20 من فأر واثنين من القرود، قاموا بتطعيمهم لكنهم لم يعرضوهم للفطر - لتحديد سلامة اللقاحات، تم تطعيم الآخرين وتثبيط جهاز المناعة لديهم بواسطة الأدوية قبل تعرضهم لجرعة فطرية قاتلة.

يتم إجراء ذلك لمحاكاة مدى فعالية اللقاح في الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والذين يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض شديد.

كان لقاح NXT-2 هي اللقاح الوحيد الذى يمنع بشكل فعال العدوى الشديدة ضد الفطريات الثلاثة في كل حيوان تم اختباره ضده، كما لم يظهر اللقاح أي آثار جانبية سلبية كبيرة على الحيوانات الـ 12 التي تلقتها ولم تتعرض للإصابة بالمرض القاتل.

وقالت الصحيفة، إنه في حين أن موقفًا مثل مسلسل "The Last of Us" - حيث تجتاح الزومبي المصابة بالفطريات العالم - أمر مستحيل، إلا أن الخبراء يحذرون من مخاطر هذه الفطريات.

في العرض، فإن هجوم الفطريات مستوحى من فطر يسمى Ophiocordyceps والذى يصيب الحشرات مثل النمل ويحولها إلى زومبي قبل إطلاق الجراثيم، هذه الفطريات لا تصيب الناس، لكن الخبراء ما زالوا يحذرون من أن خطر الإصابة بالفطريات آخذ في الازدياد.

قال الدكتور ماثيو فيشر، أستاذ الطب في إمبريال كوليدج لونجون في المملكة المتحدة الذي يبحث عن الفطريات، لشبكة CNN نحن دائمًا محاطون بجراثيم فطرية، مضيفا، لقد عشنا معهم منذ أن صنعنا أسرة في سافانا قبل 500 ألف عام ، قبل أن نتطور إلى إنسان حديث، وكان علينا تكييف هذا الجهاز المناعي الرائع الذي يتعين علينا الدفاع عنه ضد الجراثيم، لأن العديد منها يحتمل أن يكون خطيرًا."

وصف مركز السيطرة على الأمراض فطر "سي أوريس" بأنه "تهديد صحي عالمي خطير" لأنه مقاوم للأدوية ويصعب تحديده ويمكن أن ينتشر في بيئات المستشفيات فائقة النظافة.

في الأسبوع الماضي، حذر خبراء الصحة الأمريكيون أيضًا من "حمى الوادي" التي تسببها الفطريات الكروانية، ارتفعت حالات الإصابة بالفطريات 20 ضعفًا منذ عام 2000، وقد اكتسبت لقبها بسبب انتشارها في ولايتي أريزونا وكاليفورنيا، حيث تزدهر في بيئة دافئة وجافة، أدى تغير المناخ إلى زيادة درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك، يتم الآن اكتشاف العدوى الفطرية بشكل متزايد في نيو مكسيكو ونيفادا ويوتا.

غالبًا ما تشمل أعراض الالتهابات الفطرية صعوبة في التنفس والتعب والصداع والتعرق الليلي وآلام العضلات، من بين أمور أخرى، تشمل الالتهابات الفطرية الشائعة التي يواجهها الناس القدم الرياضي، وهي طفح جلدي متقشر يمكن أن يسبب الحكة أو اللسع، والقلاع، حيث تتطور الآفات البيضاء على اللسان أو الخد الداخلي، وحتى قشرة الرأس، والتي يمكن أن تسببها الالتهابات الفطرية من بين أسباب أخرى.