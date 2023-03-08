اليوم السابع
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مع اقتراب شهر رمضان.. تعرف على فوائد تناول التمور

الأربعاء، 08 مارس 2023 02:00 ص
مع اقتراب شهر رمضان.. تعرف على فوائد تناول التمور التمور
كتبت فاطمة ياسر

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أيام قليلة ويحل شهر رمضان المبارك، ويعد تناول التمر من أساسيات وجبة الإفطار، والهدف إمداد الجسم بالطاقة والحيوية بعد ساعات الصيام الطويلة. 
 
ولذا أوضح التقرير المنشور عبر موقع “everydayhealth”، أبرز وأهم الفوائد الصحية لتناول التمر، ومنها: 
 
- التمور غنية بالألياف الغذائية التي تؤثر إيجابيا في صحة الأمعاء وميكروبيوم الأمعاء ولذا تناولها يعد خيارا غذائي رائع بعد ساعات الصيام. 
 
-التمور تحسن النوم وتجعلك تسترخي أثناء ساعات نومك. 
- التمور غنية بالعديد من الفيتامينات الغذائية الرائعة، فهذا يجعلها من الحيل الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تحسن حالة الجلد، والحفاظ عليها. 
-تحتوي التمور على نسبة عالية من السيليكون الذي يحفز عملية إنتاج الكولاجين الضروري للبشرة  ويقلل من فرص الإصابة بعلامات التقدم في العمر وظهور التجاعيد. 
- تحتوي التمور على نسبة جيدة من الكروم الذي يعزز وظيفة الأنسولين وينظم مستوى الجلوكوز في الدم. 
-تحتوي التمور على حمض التريبتوفان الأميني الذي يؤثر إيجابيا في المزاج ومفيد لمن يعاني من مشكلات في النوم.
-يرجع  احتواء التمور على سعرات حرارية عالية يجعلها مصدرا مهما للطاقة، بيد أن زيادتها في النظام الغذائي تؤدي إلى زيادة الوزن.
-تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذلك يمكن في ظروف معينة أن تعقد عمل الجهاز الهضمي.
وحث التقرير علي ضرورة تناول  3-4 حبات من التمر يوميا ومن الأفضل في النصف الأول من النهار،  لأنه عند تناولها قبل النوم سيستمر هضم السكر طوال الليل وهذا يشكل عبئا على الجهاز الهضمي.
 

التمر

فوائد التمر

تعرف علي فوائد التمر



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