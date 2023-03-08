كرتونة البيض بـ90 جنيها.. تخفيضات وإقبال على معرض أهلا رمضان فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

يستمر معرض أهلا رمضان في محافظة بورسعيد، والذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين استعدادا لشهر رمضان المبارك، في تقديم العروض والسلع بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية .

وقدم "اليوم السابع"، فيديو مسجل من داخل المعرض مستعرضاً السلع والتخفيضات التي يقدمها المعرض للأهالي خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك.

وواصل الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، توافدهم، على معرض "أهلا رمضان"، الذي يطرح تخفيضات وعروض يومية على السلع المختلفة، فتُباع اليوم كرتونة البيض بـ90 جنيها، وفرخة كيلو و100 جرام بـ 100 جنيه، وكيلو أرز تابع لوزارة التموين 15 جنيها، وزجاجة زيت 35 جنيه، وكيلو بلح 15 جنيها، وزبيب 40 جنيها.

ومن جانبه، قال هاني العسيلي، مسئول المعرض والمشرف عليه من الغرفة التجارية ببورسعيد، إنه يتواجد بالمعرض غرفة عمليات الغرفة التجارية ببورسعيد، لتلقي أي شكاوى أو مقترحات أو استفسارات من المواطنين والانتقال إلى المواطن على الفور أثناء تواجده داخل المعرض للتعامل السريع مع شكواه أو مطلبه، بالإضافة إلى تواجد لجان تابعة للغرفة داخل المعرض للرقابة على الأسعار والتأكد من وجود تخفيضات على السلع وتوافرها بجودة عالية وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.

وأكد أنه يتم ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية إلى المعرض بتخفيضات أقل من مثيلتها بالأسواق بصورة ملموسة للمواطنين، في ظل إقبال كبير على المعرض من أهالي بورسعيد نتيجة التخفيضات والعروض اليومية.

وأوضح هاني العسيلي، أن كل السلع متوفرة داخل المعرض، خاصة الأساسية والتي يحتاجها كل بيت مصرى من زيت وسكر وأرز وغيرها.

ويقام المعرض على مساحة أكبر من 2000 متر مربع، بمشاركة أكثر من 50 عارض من كبرى المصانع والشركات وتجار الجملة، بالإضافة إلى مشروع الإنتاج الحيواني التابع لمحافظة بورسعيد، وجميع المحلات المتواجدة في البازار.



أسعار البيض في المعرض



أسعار البيض



السلع الغذائية في المعرض