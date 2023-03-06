افتتاح معرض أهلا رمضان الـ14 بمدينة مسير فى كفر الشيخ وسط إقبال المواطنين

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدينة مسير، افتتاح معرض أهلا رمضان الـ14 لمحافظة كفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف علي سلامة، رئيس مدينة مسير، بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين بكفر الشيخ.

افتتح على إبراهيم سلامة رئيس مدينة مسير، معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية، بأسعار مناسبة بجانب البريد، رافقه خلالها حازم خمي، نائب رئيس المدينة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير السلع الغذائية، ومحاربة غلاء الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم افتتاح 14 معرضا بمدن ومراكز المحافظة بمدن "كفر الشيخ، سيدي سالم، سيدي غازي، الحامول، مطوبس، فوه، دسوق، قلين، الرياض، بلطيم، البرلس، بيلا، مسير" إضافة لماركت ببلطيم، وهايبر غرب مدينة كفر الشيخ، وجاري افتتاح المزيد من المعارض والمنافذ ، إضافة لتجهيز معرض أهلا رمضان، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

ووجه محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة في الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

كما وجه محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الاسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، اضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التي تم افتتاحهها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وأكد اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء و الأكثر احتياجاً والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق، مؤكداً أن افتتاح المعارض يأتى قبل موعدها المعتاد تيسيرا علي المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحدودى الدخل.

وقال على سلامة، رئيس مدينة مسير، إن المعرض يضم العديد من السلع الغذائية الأساسية، والسلع الاستهلاكية بأسعار مناسبه للجميع، موجها بضرورة تشجيع التجار على استغلال المنافذ والمعارض، وطرح السلع وعرضها بأسعار تنافسية تناسب الأهالي، كما يأتي المعرض تحت إشراف الوحدة المحلية لمدينة مسير، وإدارة التموين بمدينة مسير.



اسعار مخفضة بالمعرض



افتتاح معرض اهلا رمضان بمدينة مسير



التوافد على المعرض



انب من المعرض



جانب من افتتاح معرض اهلا رمضان بمسير



جانب من الاقبال لشراء السلع من المعرض بمسير



جانب من محتويات المعرض



جانل من الاقبال على المعرض



عرض كافة السلع بالمعرض