فريق بكلية علوم الملاحة فى بنى سويف يحصد المركز الأول بمسابقة "EISTF"

بنى سويف هانى فتحى

نجح فريق من كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف من الحصول على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مسابقة "EISTF" إيستف فى مجال الفيزياء وعلوم الفلك وتُعد هذه المسابقة أكبر مسابقة علمية دولية لطلاب الجامعات وقد شاركت بالمسابقة 20 جامعة مصرية على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مسابقة "EISTF" إيستف فى مجال الفيزياء وعلوم الفلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف والدكتور أسامة شلبيه عميد الكلية.

أشرف على الفريق الدكتور محمد مراد عبد الرحمن، مدرس اتصالات الفضاء بالكلية ومنسق برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، وضم الفريق الفائز الطالب حسام فرحات فتحى بالفرقة الثالثة برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، والطالبة رنا سعيد فهمى بالفرقة الرابعة وكان برنامجهم عن الملاحة الفضائية والمشروع عبارة عن محطه أرضيه لتتبع الاقمار الصناعية والتواصل اللاسلكى معها " Satellites' Ground station for wireless communication and IOT Applications".

اليوم السابع التقى الدكتور محمد مراد عبد الرحمن، مشرف المشروع، الذى أكد على أن الفريق قاموا بإنشاء محطه أرضيه لتتبع الاقمار الصناعية والتواصل اللاسلكى معها وتتلخص فكرة هذا المشروع فى إنشاء محطة تمكن المستخدم العادى بالاتصال بالأقمار الصناعية فى المناطق التى تنعدم فيها امكانيه الاتصال والتواصل مثل الصحارى والغابات لأن فى هذه الحالة سيكون الاتصال بالأقمار الصناعية هوا الحل الوحيد، وتتيح المحطة امكانيه تثبيت مستشعرات "IOT " فى تلك المناطق والتى كان يمنع استخدامها عدم توافر خدمه الانترنت فى تلك المناطق النائية.

وأضاف الدكتور محمد مراد عبد الرحمن، مدرس اتصالات الفضاء بالكلية ومنسق برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، بأن الطلاب قاموا بطرح الفكرة عليه من نفسهم وهو تولى فقط الإشراف ومساعدتهم فى تنفيذها مشيرًا إلى أن عميد الكلية قام بتسهيل مهمة عملهم بالمشروع بإتاحة معامل الكلية أمامهم لتنفيذ المشروع فى مكان ملائم لطبيعته.

وأشار إلى أن جوائز المسابقة كانت شهادة المركز الاول وميدالية المركز الاول ومبلغ مالى قدرة 2000جنيو

جدير بالذكر أن "EISTF" هو برنامج للجمعية المصرية للعلوم والهندسة (EASE)، وهى جمعية غير ربحية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى المصرية تم الإعلان عنها فى 26 أكتوبر 2016 حيث تهدف لعقد مسابقات علمية دولية للمدارس الثانوية، وطلاب الجامعات فى مصر بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى والشركات الناشئة فى مجال تطوير تكنولوجيا التعليم وتدريب الطلاب فى مصر.

من جانبة وجه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف التهنئة للفريق الفائز، وللقائمين على كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وعلى رأسهم الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، خاصة وأنها تُعد أكبر مسابقة علمية دولية لطلاب الجامعات فى مصر مشيرًا إلى أن أبنائه الطلاب تفوقوا على جميع المشاركين من 20 جامعة مصرية، مضيفا أن الطلاب أتيحت لهم فرصة متميزة لعرض مشروعاتهم البحثية ولمعرفة مشروعات المسابقة المتعلقة بالعلوم الأخرى مثل الأحياء والطب والهندسة الميكانيكية والكهربائية والفيزياء وعلوم الفلك والكمبيوتر والكيمياء والبيئة والعلوم السلوكية والاجتماعية.

وأوضح الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، أن الفريق الفائز ضم الطالب حسام فرحات فتحى بالفرقة الثالثة برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، والطالبة رنا سعيد فهمى بالفرقة الرابعة ببرنامج الملاحة الفضائية تحت إشراف الدكتور محمد مراد عبد الرحمن، مدرس اتصالات الفضاء بالكلية ومنسق برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة.



الجهاز



الطالب حسام



الطالبين