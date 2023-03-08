اليوم السابع
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القبض على عاطلين متهمين بالسطو المسلح على سيارة بيع سجائر فى المنوفية

الأربعاء، 08 مارس 2023 03:17 م
القبض على عاطلين متهمين بالسطو المسلح على سيارة بيع سجائر فى المنوفية كلابشات
المنوفية - محمد فتحى

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تمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية، من ضبط 5 عاطلين متهمين بالسطو المسلح على سيارة للبيع السجائر ، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقت مدير أمن المنوفية، إخطارا من إدارة  الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن مباحث نركز تلا، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية ، من ضبط 5 عاطلين متهمين بالسطو على سيارة للبيع السجائر بقرية زاوية لمن التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 


 

 


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