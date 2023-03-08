اليوم السابع
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استمرار حبس سيدة تسرق المواطنين بأسلوب النشل في الجمالية

الأربعاء، 08 مارس 2023 11:31 ص
استمرار حبس سيدة تسرق المواطنين بأسلوب النشل في الجمالية محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس سيدة تخصصت في سرقة المواطنين بأسلوب النشل فى منطقة الجمالية 15 يوما على ذمة التحقيقات. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولها للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة السرقة. 
 
كان قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة،  تمكن من ضبط إحدى السيدات «لها معلومات جنائية» ومقيمة بمحافظة القليوبية، وبحوزتها مبلغ مالي، وحافظة نقود، وهاتف محمول، مجهولة المصدر.
 
وبمواجهتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بمزاولتها نشاطا إجراميا تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب النشل، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموها بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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