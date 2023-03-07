اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 07 مارس 2023 08:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين...

وزير السياحة يشارك بالمائدة الوزارية المستديرة لبورصة برلين السياحية ITB

الثلاثاء، 07 مارس 2023 07:42 م
وزير السياحة يشارك بالمائدة الوزارية المستديرة لبورصة برلين السياحية ITB خلال الاجتماع
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك مساء اليوم الثلاثاء، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمُتحدث في المائدة الوزارية المستديرة لبورصة برلين السياحية ITB والتي نظمتها شركة Messe Berlin الشركة المنظمة للبورصة، والتي ناقشت عمليات التحول في صناعة السياحة على الصعيد العالمي  (Mastering transformation on a global scale).
 
وقد جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحالية للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجارى.
 
وقد شارك في هذه المائدة المُستديرة وزراء السياحة في كل من مصر، والبحرين، وجورجيا، وكرواتيا، حيث قامت كل دولة بعرض تصورها وجهودها فيما يخص إدارة التحول في صناعة السياحة.
 
WhatsApp Image 2023-03-07 at 7.28.11 PM (1)
 
وشارك فى الحضور من الجانب المصري السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.
 
وفي حديثه، أكد أحمد عيسى على أهمية صناعة السياحة في مصر باعتبارها من أهم الصناعات الموجودة بها وخاصة بالنسبة للاقتصاد القومي حيث أن المقومات التي تتمتع بها هذه الصناعة تؤهلها لتحقيق نمو سريع وإنتاجية وتوفير فرص عمل بصورة أكبر.
 
كما أشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص المصري في قيادة هذه الصناعة وتحقيق النجاحات المختلفة.
 
WhatsApp Image 2023-03-07 at 7.28.11 PM
 
وتحدث الوزير أيضاً عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في الصناعة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنوياً.
 
وأضاف أن الوزارة تعمل ضمن محاور هذه الاستراتيجية على إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، بجانب العمل على تطوير وتحسين التجربة السياحية في مصر ولاسيما للسائحين الذين يسافرون بشكل فردي، مؤكداً على أهمية دور  منظمي الرحلات في صناعة السياحة في مصر. 
 
WhatsApp Image 2023-03-07 at 7.28.10 PM (1)
 
وأوضح أحمد عيسى، أن الوزارة تعمل حالياً على وضع عدد من الإجراءات والضوابط التي من شأنها أن تساهم في تحسين الأداء بالصناعة ورفع دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص للعمل داخل الصناعة، وهو ما يساهم في الحفاظ على مستوى جودة الخدمات المُقدمة بها من خلال إصدار بعض القوانين والضوابط، وبناء القدرات، والتحول الرقمي، ووضع أدوات رقابية جديدة.
 
كما استعرض أحمد عيسى خلال المائدة المستديرة الجهود والإجراءات التي تقوم بها مصر للتحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار، والجهود التي تقوم بها مصر لتشجيع فرص الاستثمار الفندقي وزيادة طاقة الغرف الفندقية بها لتلبية أهداف الوزارة بشأن تنمية حركة السياحة الوافدة وزيادة الطلب.
 
WhatsApp Image 2023-03-07 at 7.28.10 PM
 
جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار كان قد قام، صباح اليوم، بافتتاح الجناح المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB، وعقد عدد من اللقاءات المهنية مع مسئولي عدد من كبار منظمي الرحلات في السوق الألماني وغيره من الأسواق الأوروبية.

وزارة السياحة والآثار

مصر وألمانيا

بورصة برلين

السياحة في مصر



الموضوعات المتعلقة

وزير السياحة يحث منظمى الرحلات على تشغيل رحلات طيران للمقاصد السياحية فى مصر

الثلاثاء، 07 مارس 2023 06:04 م

وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصرى المُشارك فى بورصة برلين السياحية ITB

الثلاثاء، 07 مارس 2023 03:23 م

وزير السياحة يلتقى سفير إيطاليا بالقاهرة ومدير عام الاتحاد الإيطالى للسياحة

الإثنين، 06 مارس 2023 03:29 م

تفاصيل جديدة عن اكتشاف ممر بطول 9 أمتار داخل هرم خوفو.. وزير السياحة والآثار: استخدام التكنولوجيا الحديثة لاكتشاف المزيد عن الحضارة المصرية.. حواس: الممر ربما يكون تخفيف الضغط والوزن عن أية هياكل أسفله.. فيديو

الخميس، 02 مارس 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة