هل تعاني من الشخير أثناء النوم؟.. يمكن لهذه الطريقة الأيروفيدية أن توقف هذا الأمر

كتبت فاطمة ياسر

غالبًا ما يرتبط الشخير باضطراب في النوم يسمى انقطاع النفس الانسدادي النومي (وشارك خبير الأيورفيدا طريقة واحدة بسيطة قد تمنعك من الشخير، وذلك وفقا لموقع “indiatoday-”.

فيحدث الشخير عندما يصدر الشخص صوتًا أجش أثناء الزفير لأن الهواء يتدفق عبر الأنسجة المريحة في الحلق مما يؤدي إلى اهتزازه، و في حين أن هناك عدة أسباب إلى جانب التعب الذي يمكن أن يسبب الشخير ، فإن هذه الحالة تعتمد أيضًا على عوامل مثل الوزن والصحة وشكل فمك.

وغالبًا ما يرتبط الشخير باضطراب في النوم يسمى انقطاع النفس الانسدادي النومي وفقًا لمايو كلينك، و على الرغم من أن كل شخص آخر يشخر عند النوم ، إلا أن هناك حالات شخير مزمن تحتاج إلى عناية فورية.

وفقًا لخبير الأيورفيدا الدكتور سافاليا فإن إحدى الطرق البسيطة لإدارة الشخير هي باستخدام طريقة . وتقدم طرق حول كيفية إدارته عن طريق القيام بعمل روتيني لمدة 21 يومًا إلى ثلاثة أشهر.

ووفقًا للخبير ، إذا كان شخص ما متوترًا (يصعب الاسترخاء عقليًا) ، أو يعاني من صداع متكرر ، أو يعاني من حرارة مفرطة في الجسم ، ويكافح من أجل القيام بالأشياء بوعي ، أو يعاني من مشاكل في الشعر ، أو ضعف في الرؤية ، أو ضعف في السمع ، أو أرق ، أو اضطراب في النوم ، قطرتان من السمن البقري في كلا فتحتي الأنف وقت النوم (يجب أن يكون السمن في صورة سائلة أو فاترة) بمساعدة القطن أو القطارة أو إصبعك الصغير.

ومع ذلك ، إذا كان الشخير مصحوبًا بأعراض مثل توقف التنفس أثناء النوم ، والنعاس المفرط أثناء النهار ، وصعوبة التركيز ، والصداع الصباحي ، والتهاب الحلق عند الاستيقاظ ، والنوم المضطرب ، واللهاث أو الاختناق ليلًا وما إلى ذلك ، فعليك زيارة الطبيب.