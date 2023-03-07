مطاعم اليابان تواجه "إرهاب السوشى" بإجراءات نظافة جديدة.. فيديو

كتبت رباب فتحى

سارعت أكبر سلاسل مطاعم السوشى فى اليابان إلى الاستجابة لسلسلة من حوادث النظافة التي وقعت فى مطاعم السوشي الدوارة، بعد أن انتشرت مقاطع فيديو لأشخاص يتلاعبون بالأطباق التى تمر أمامهم عبر سير يحمل الأطباق ويمررها على جميع عملاء المطعم، مما استدعى تدخل الشرطة للتحقيق.

وظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي تظهر انتهاكات قواعد السلوك المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى تحت هاشتاج "إرهاب السوشي" على تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى ، وتسببت في انخفاض الأسهم في صناعة " كايتينزوشي" الرائدة، ودفعت المشغلين إلى إعادة التفكير في كيفية تقديم أطباقهم.

وسارعت سلاسل المطاعم لاستعادة سمعتها المتعلقة بالنظافة، بعد أن انتشر فيديو لمراهق وهو يلعق الجزء العلوي المفتوح من زجاجة صلصة الصويا المشتركة عند مرور الطعام في مطعم كايتينزوشي.

وقالت سلسلة مطاعم " تشوشيمارو " ، التي تدير مطاعم في منطقة طوكيو الكبرى ، مؤخرًا إن أحزمة نقل الأطباق الخاصة بها ستتوقف ، مما يجبر الموظفين على تسليم الطلبات يدويًا.

وأعلنت أنه في الوقت الحالي ، سيتم إيقاف تشغيل أحزمة النقل في جميع مطاعمها البالغ عددها 63 ، مع اضطرار العملاء إلى انتظار الموظفين لتقديم طلباتهم مباشرة إلى الطاولة.

وقالت صحيفة "الجارديان" إن صناعة الكايتنزوشي ، التي تقدر قيمتها بنحو 740 مليار ين (5.4 مليار دولار) في عام 2021 ، تضررت بشدة من سلسلة مقاطع الفيديو التي تظهر انتهاكات النظافة.

وتسببت الحوادث في انخفاض الأسهم في شركة "سوشيرو" ، الشركة الرائدة في الصناعة ، ودفعت المشغلين إلى إعادة التفكير في كيفية تقديم أطباقهم.

وقالت مطاعم تشوشيمارو إن جميع أحزمة النقل الخاصة بها ستتوقف بحلول أواخر أبريل ، ومن المتوقع أن تنفذ بعض المنافذ الإجراء الجديد في الأيام المقبلة ، وفقًا لموقع SoraNews 24.