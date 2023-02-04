إرهاب السوشى.. انتهاك قواعد السلوك بمطاعم اليابان والشرطة تتدخل (فيديو)

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الشرطة اليابانية تحقق، بعد أن نشر العملاء في مطاعم السوشي الدوارة، مقاطع فيديو لأنفسهم، وهم يتلاعبون بالأطباق التى تمر أمامهم عبر سير يحمل الأطباق ويمررها على جميع عملاء المطعم.

وأوضحت الصحيفة أن مقاطع فيديو تظهر انتهاكات لقواعد السلوك، أطلق عليها "إرهاب السوشى"، تسببت في انخفاض الأسهم في سلسلة مطاعم كايتينزوشي الرائدة، ودفعت المشغلين إلى إعادة التفكير في كيفية تقديم أطباقهم.

وظهرت العديد من مقاطع الفيديو تحت هاشتاج "إرهاب السوشي" على تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى في الأيام الأخيرة ، على الرغم من أن بعضها يعود على ما يبدو إلى أسابيع وحتى سنوات.

ويُظهر مقطع من أكثر جرائم الطهي فظاعة، والذي تمت مشاهدته ما يقرب من 40 مليون مرة على تويتر ، ما يبدو أنه مراهق يلعق الجزء العلوي المفتوح من زجاجة صلصة الصويا الجماعية وحافة فنجان الشاي بالكامل ، ثم أعاد وضعه مرة أخرى على السير الدوار.

وأوضحت الصحيفة أنه إذا لم يكن ذلك سيئًا بما فيه الكفاية ، فإن مقطعا آخر تبلغ مدته 48 ثانية يظهره وهو يلعق إصبعه ويستخدمه للمس قطعتين من السوشي، يفترض أن عميل آخر طلبهما أثناء مرورهما على السير الدوار.

ودفع الفيديو ، الذي تم تصويره في فرع لسلسلة "سوشيرو" ، الأسهم في الشركة الأم للمطعم إلى الهبوط بنسبة 5٪ تقريبًا يوم الثلاثاء.

وتظهر مقاطع فيديو أخرى أشخاصًا في سلاسل أخرى يضعون الوسابي على قطع السوشي الممررة ويلعقون الملعقة من وعاء من مسحوق الشاي الأخضر الذي يستخدمه العديد من رواد المطعم.

في حين أن العدد القليل من الحوادث بالكاد يشير إلى موجة جرائم السوشي ، فقد أثارت مقاطع الفيديو ضجة في اليابان ، حيث تقدر قيمة الصناعة بنحو 740 مليار ين (5.7 مليار دولار).