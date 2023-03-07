دكا (أ ش أ)

لقى ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعم وأصيب أكثر من 100 آخرون، اليوم الثلاثاء، فى انفجار بمبنى بمنطقة جولستان فى العاصمة دكا.

وذكر أحد ضباط في فريق الإطفاء، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن خمس وحدات إطفاء تعمل في الموقع، مبينا أن الانفجار أدى إلى تضرر مبنيين الأول مكون من سبعة طوابق والثاني من خمسة. وأضاف أنه حتى الآن، تم انتشال 8 جثث ونقل أكثر من 100 مصاب إلى مستشفى كلية الطب في دكا .. ولم يعرف بعد سبب الانفجار.

يذكر أن حريق هائل اندلع في مخيم مكتظ للاجئي الروهينجا في جنوب بنجلادش الأحد الماضى، مما أدى إلى تشريد الآلاف.

وقال أحد مسؤولي الإطفاء في بنجلاديش، إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات على الفور في مخيم بالوخالي في منطقة كوكس بازار، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتيد برس".

من جانبها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنجلاديش، في تغريدة على تويتر، إن المتطوعين من اللاجئين الروهينجا كانوا يستجيبون للحريق مع تقديم المفوضية وشركائها الدعم، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل بهذا الشأن.



