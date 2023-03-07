وذكر أحد ضباط في فريق الإطفاء، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن خمس وحدات إطفاء تعمل في الموقع، مبينا أن الانفجار أدى إلى تضرر مبنيين الأول مكون من سبعة طوابق والثاني من خمسة.

وأضاف أنه حتى الآن، تم انتشال 8 جثث ونقل أكثر من 100 مصاب إلى مستشفى كلية الطب في دكا .. ولم يعرف بعد سبب الانفجار.