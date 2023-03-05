اندلاع حريق ضخم بمخيم للاجئي الروهينجا جنوب بنجلاديش

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اندلع حريق هائل في مخيم مكتظ للاجئي الروهينجا في جنوب بنجلادش اليوم الأحد مما أدى إلى تشريد الآلاف.



وقال أحد مسؤولي الإطفاء في بنجلاديش، إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات على الفور في مخيم بالوخالي في منطقة كوكس بازار، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتيد برس".



من جانبها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنجلاديش، في تغريدة على تويتر، إن المتطوعين من اللاجئين الروهينجا كانوا يستجيبون للحريق مع تقديم المفوضية وشركائها الدعم، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل بهذا الشأن.



وفرّ أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا إلى بنجلاديش من ميانمار على مدار عدة عقود، بما في ذلك حوالي 740 ألفا عبروا الحدود اعتبارا من أغسطس 2017، عندما شن جيش ميانمار حملة قمع وحشية ضدهم.



وساءت الأوضاع في ميانمار منذ الانقلاب العسكري في عام 2021، وفشلت محاولات إعادة الروهينجا.



وقالت الولايات المتحدة العام الماضي إن اضطهاد الروهينجا في ميانمار يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بعد أن أكدت السلطات الأمريكية روايات عن فظائع جماعية ضد المدنيين ارتكبها الجيش في حملة ممنهجة ضد الأقلية العرقية.



ويواجه مسلمو الروهينجا تمييزا واسع النطاق في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، حيث يُحرم معظمهم من الجنسية والعديد من الحقوق الأخرى.