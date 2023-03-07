محافظ المنوفية يتابع الأعمال الإنشائية لمجمع مواقف سيارات الأجرة النموذجى بأشمون

المنوفية - محمد فتحى

استكمل اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون لمتابعة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها والوقوف على نسب التنفيذ، رافقه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، وكيل وزارة الصحة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بموقف السيارات النموذجي الجديد بمدينة أشمون والمقام على مصرف سبل بمساحة (12000) م2 ، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية، وجارى تركيب أعمال الصاج المعدنى، ومن المقرر أن يستوعب الموقف (237) سيارة و 4 ورش للصيانة بالإضافة إلى 18 محلا تجاريا وغرفة محول كهرباء ومظلات للمواطنين، ومبني إدارى، ومن المقرر نهو الأعمال نهاية الشهر القادم.

ووجه المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالبدء فى إجراءات الطرح تمهيدا لبدء تشغيل الموقف وإعداد تصور لتنظيم دخول وخروج السيارات ووضع الإرشادات المرورية لتحقيق السيولة، فضلا عن الإعلان عبر البوابة الإلكترونية عن قرب الانتهاء من تجهيزات الموقف تمهيدا للتشغيل، مؤكدا علي أهمية تلك المواقف الحضارية التي ستساهم في توفير فرص عمل جادة لأبناء المحافظة، فضلا عن القضاء على المواقف العشوائية لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة وإضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمحافظة.

وخلال تفقده لموقف السيارات، شدد المحافظ علي رئيس المدينة بضرورة تركيب أعمدة ديكورية بالشارع المؤدي للموقف وتسريع وتيرة العمل بأعمال رصف الشارع، موجهاً بإعداد حصر شامل لكافة المواطنين واحتياجاتهم في توصيل خطوط المياه المنزلية قبل البدء في أعمال الرصف حفاظاً علي المال العام.

كما تضمنت الجولة تفقد محافظ المنوفية التجهيزات النهائية لمدرسة التمريض بمستشفى أشمون العام ، بنسبة تنفيذ 100% والمقامة على مساحة أكثر من 600 م2 ، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، وبتكلفة ما يزيد عن (8) مليون جنيه ، والتي تضم (9) فصول دراسية، معامل تمريض وكمبيوتر ، مخازن ، قاعة إجتماعات ، IT Room ، وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية أن تلك المدرسة ستساهم في تخفيف العبء عن أبنائنا الطلاب ومشقة سفرهم إلى المحافظات المجاورة ، هذا وقد كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بإجراء الفحوصات الطبية العاجلة لطفل تعرض لحادث أليم بقسم الطوارئ بمستشفى أشمون العام استجابة لمناشدة والديه.

واختتم المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقري سمادون وسبك الأحد ، حيث تم تفقد توسعات محطة معالجة سمادون علي مساحة (8) أفدنة بسعة 20 ألف م3/يوم ، و تم الإنتهاء من أعمال الحفر وجاري تنفيذ الأعمال الإنشائية والتي تضم أحواض تهوية ، تجفيف ، مبني الكلور ، الكهرباء ، الطلمبات ، أحواض الترسيب ، و تركيز الحمأة ، ومن المقرر نهو كافة الأعمال نهاية العام الحالى.

كما تفقد محافظ المنوفية مجمع الخدمات الحكومية بقرية سبك الأحد علي مساحة 750م2 بنسبة إنجاز 100% ، وسيخدم ما يزيد على 66 ألف نسمة ، ويضم المجمع مكاتب تموين ، شئون إجتماعية ، سجل مدني ، ومكتب بريد ، شهر عقاري ، ومركز تكنولوجي يضم صالة لاستقبال المواطنين وعدد من منافذ تقديم الخدمات ، حيث تم الانتهاء من إجراءات التسليم المبدئي للمجمع وجاري تلافي الملاحظات ، وكذا تفقد مركز شباب سبك الأحد بنسبة تنفيذ 100% ، وتابع المحافظ الأعمال الإنشائية لمركز تنمية طب الأسرة التابع للمبادرة الرئاسية " تنمية الأسرة "والمقام علي مساحة 1000 م2 بسبك الأحد ، وبنسبة تنفيذ 92 % ، وجاري تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية للمركز والذي يضم 8 عيادات وحضانة وصيدلية ومخازن وعيادات المبادرة الرئاسية المقبلين علي الزواج.