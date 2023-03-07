محافظ المنوفية يوجه بسرعة رصف طريق أشمون - سنتريس.. صور

المنوفية - محمود شاكر

وجه اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مسئولى الهيئة العامة للطرق والكبارى بتكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل مع إعطاء أولوية قصوى للبدء فى أعمال رصف طريق 42 "أشمون /سنتريس" الأسبوع القادم، بطول 8 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه، وذلك فى استجابة فورية لمطالب الأهالى كونه طريق هام وحيوى، ولتسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة محافظ المنوفية الميدانية الموسعة بمركز ومدينة أشمون، لمتابعة المشروعات التنموية الجارى تنفيذها ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد محافظ المنوفية، على أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لرصف أكبر عدد ممكن من الشوارع والطرق الرئيسية والتي ستساهم بدورها فى تنشيط حركة التجارة داخل المحافظة كون قطاع الطرق أحد محاور التنمية المستدامة.

وخلال جولته ، وجه المحافظ بإستصدار قرار إستيلاء لمدرسة الشهيد محمود فهمي حلوة الإعدادية بسبك الأحد المقامة علي مساحة 2016 م2 بإجمالي 9 فصول دراسية وإدراجها ضمن خطة التطوير وذلك لسوء الحالة العامة وحفاظاً على سلامة وأرواح الطلاب ، مكلفاً مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بضرورة الإسراع فور الإنتهاء من إجراءات نزع الملكية في تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمدرسة وفق أحدث النماذج والتصميمات بالهيئة ، وكذا إجراء معاينة عاجلة لمدرسة كفر السيد للتعليم الأساسى لإدراجها ضمن أعمال التطوير ، مؤكداً أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم المنظومة التعليمية والتوسع في إنشاء المدارس لتقليل الكثافة الطلابية .

وخلال تفقده لمدرسة الشهيد محمود حلوة الإعدادية، أجرى المحافظ حوارا مع الطلاب عن اليوم الدراسي بداية من طابور الصباح والحصص المقررة ، و تابع نسب الحضور والغياب لضمان انتظام العملية التعليمية ، هذا وقد أهدى أحد شباب قرية سبك الأحد محافظ المنوفية باقة ورد تقديرا لمجهوداته وسعيه الدائم على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها له شكر وتقدير أهالي القرية مؤكدين أن المحافظة تشهد حاليا طفرة تنموية كبيرة فى شتى القطاعات لم تشهدها من قبل.