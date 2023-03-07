فوات الأوان.. صداقة زائفة ونهاية تاجر المواشي "تفاصيل"

كتب إيهاب المهندس

تمكن الشيطان من تاجر المواشي، بعد مروره بأزمة مالية، فجلس مع نفسه يفكر كيف يدبر الأموال التي يحتاجها لتلبية شهواته؟.. طلب الأموال من معارفه فقوبل طلبه بالرفض، فكر فى طريقة ليحصل بها على الأموال وهنا وجد الحل في صديق.

خيانة العهد وضياع الوفاء، سمات تمته بها تاجر المواشي، "م.ع"، والذى وجد الطريقة الوحيدة لجمع المال هي قتل صديق عمره "ن.د"، فهو على دراية بان صديقة يمتلك المال، بدأ المتهم في التفكير على طريقة يستدرج بها صديقه فهو يعلم أن بحوزته مبلغ مالي كبير، فالمجني عليه كان يأتمنه على ماله ونفسه.

الخسة والندالة جعلت المتهم يستسلم لشيطانه واستدرج صديقه لمنزله، وفى لحظة غفلة باغته وانقض عليه بساطور وكأن العيش والملح الذي بنهما لم يكن، ذبح المجني عليه على يد صديقه، وألقى المتهم جثته في بأر صرف صحي لإخفاء معالم الجريمة.. وعدم وجود جريمة كاملة حل اللغز أمام رجال الأمن.

وعاقبت محكمة جنايات نجع حمادى، المتهم تاجر مواش بالإعدام شنقًا وباجماع الاراء.