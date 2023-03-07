"حرب الشائعات والهوية المصرية".. ندوة لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفر الشيخ

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفر الشيخ ندوة بعنوان (حرب الشائعات وكيفية الحفاظ على الهوية المصرية) بكلية الذكاء الاصطناعى، اليوم الثلاثاء، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد مصطفى عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور كلا من الدكتور تامر مدحت، وكيل كلية الذكاء الاصطناعى لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدى شوقى العدوى، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد دراج، المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر، والدكتورة مروة غلاب، المنسق العام المساعد لأسرة طلاب من أجل مصر، وبحضور أعضاء هيئة التدريس، منسقى أسرة طلاب من اجل مصر بكليات الجامعة.

ورحب الدكتور رشدى شوقى العدوى، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة بأعضاء هيئة التدريس، وطلاب وطالبات الجامعة فى بداية الندوة، واستعرض فعاليات أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفر الشيخ خلال الفترة السابقة، مشيداً بأنشطة الأسرة وما تبذله من جهد ملموس بالجامعة، وتشجيع للطلاب على ممارسة الأنشطة الطلابية وجودة النشاط الطلابى، الذى يزيد من مستوى الوعى الفكرى والثقافى للشباب.

واستهل الدكتور حسنى زكريا النجار، الأستاذ بقسم علم النفس التربوى بكلية التربية الندوة، بتساؤل مهم عن كيفية إيجاد فرص عمل فى عصر الذكاء الاصطناعى، حيث يبدو أن الموضوع سهلا ولكن هو فى غاية الصعوبة ويحتاج جهد للوصول إليه مع التسلح بكل وسائل العلم والثقافة، ومهارات اللغة والوعى للحفاظ على الهوية، فالخطورة تكمن فى الشائعة التى تتحول إلى حقيقة وقد تصل إلى تشكيك بالهوية المصرية من الإعلام الخارجى.

وأضاف أن كم الشائعات التى تتعرض له مصر مؤخراً كثير جداً، موضحاً أنه من الصعب أن تستهدف مصر عسكرياً ولكن الاستهداف داخلياً، كالشائعات التى تستهدف الانتخابات أو ما نستخدمه بحس الفكاهة يكون له تأثير خطير لخلق واستحداث شائعات، متناولاً فكرة الاستهداف ومدى خطورتها لأنها تصدق فهناك كيانات منظمة تقدم الشائعات بشكل منهجى ومنظم، ومن المؤسف تقديم التعليم المصرى، واستهدافه على أنه ضعيف ولكن فى الواقع العلماء المصريين هم الأكثر استعانة بهم فى بلاد العال، كما قدم رسائل لتوعية الشباب بأهمية التحقق من أى خبر أو معلومة وخاصة كل ما يقدم بشكل كوميدى وساخر لأنها تكون موجهة ولها مضمون غامض يؤثر على أفكار الشباب.

ويذكر أن أسرة من أجل مصر هى أسرة طلابية تسعى لتكوين مجتمع طلابى قوى متطور يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة 2030، وتهدف فى سبيل تحقيق رؤيتها إلى إعداد وتدريب الطلاب الجامعيين للارتقاء بالوطن، والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، وتقديم أحدث الوسائل التجريبية للطلاب الجامعيين فى مختلف المجالات التنموية، ورفع مستوى الوعى لدى الطلاب لدفعهم نحو المساهمة الفعالة فى خطة التنمية المستدامة، ودعم طلاب الفرق النهائية والشباب الخريجين لوجستيا لاقتحام مجال ريادة الأعمال، وانجاح تجاربهم العملية، وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات المصرية والجامعات المختلفة فى أنحاء العالم لتبادل التجارب وتطوير المهارات.