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رئيس جامعة المنوفية يشهد انطلاق ماراثون طلاب من أجل مصر

الأحد، 05 مارس 2023 01:25 م
رئيس جامعة المنوفية يشهد انطلاق ماراثون طلاب من أجل مصر جانب من إنطلاق الماراثون
المنوفية - محمد فتحى

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شهد اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تدشين الماراثون الطلابى لأسرة "طلاب من أجل مصر" والذى يهدف إلى تدعيم العمل الطلابى لأسر كليات الجامعة عامة وأسرة طلاب من أجل مصر خاصة

وأكد القاصد على أهمية الرياضة للصحة البدنية والنفسية مشيراً أن الرياضة شيء أساسى وضرورى لصحة الانسان، ومن ابسط الرياضات التى يمكن للإنسان أن يمارسها يوميا هى رياضة الجرى لانها متوفرة وموجودة أينما حللت هذا وحث القاصد الشباب خاصة والجموع على الإهتمام بممارسة الرياضة من أجل صحة أفضل.

وبدأ الماراثون بالعرض التقديمى بمشاركة طلاب وطالبات الجامعة ممثلين عن جميع كليات الجامعة ثم انطلق الماراثون للجرى فى ملعب استاد جامعة المنوفية لمسافة 1500 متر.

حضر الماراثون عدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات وطلاب وطالبات الجامعة ومحمود خليفة رئيس إتحاد طلاب جامعة المنوفية وميار سامى نائب رئيس إتحاد الجامعة شارك فى تنظيم الماراثون الدكتور محمد شاهين الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر.

 


محافظة المنوفية

جامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية

ماراثون طلاب من أجل مصر



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