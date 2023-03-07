التحفظ على سائق حادث قطار قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق قطار قليوب، بعد تجاوزه السيمافور المغلق واستمراره بالمسير؛ مما أدى إلى دخول القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية بنهاية السكة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في تقرير مبدئي، ارتفاع ضحايا حادث قطار قليوب الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء، إلى حالتي وفاة، واستقرار الحالة الصحية لباقي المصابين، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للحادث.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت فى وقت سابق الدفع بـ20 سيارة إسعاف، إلى موقع الحادث، موضحة أن الحصيلة المبدئية للإصابات أشارت إلى إصابة 16 مواطنًا، بينهم 3 مصابين تلقوا الخدمة في موقع الحادث، و3 مصابين غادروا قسم الطوارئ بمستشفى قليوب التخصصي، بعد تلقيهم الخدمة الطبية وتحسن حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الخدمة في ذات المستشفى.