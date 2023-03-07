احذر.. تعرف على أسباب تعرضك للإصابة بأمراض القلب

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة ب أمراض القلب ، ويجب التعرف عليها وتجنبها للحماية من هذا الأمر، فأوضح التقرير المنشور عبر موقه “everdayhealth”، أن العوامل الوراثية واتباع نظام غذائي غير صحي وعدم ممارسة الحياة بشكل جيد وصحي يعد من الحيل التي تؤدي لزيادة الإصابة بأمراض القلب.

فأشار التقرير أن ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري والتدخين وارتفاع الكوليسترول من أكثر العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.

وحث التقرير علي ضرورة وضع جدول نوم الشخص الصحية والمفيدة، مع اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة اليومية تعد من أهم الحيل التي تحافظ من خلالها علي صحة القلب.

وتشمل أمراض القلب عدم انتظام ضربات القلب والنوبات القلبية وعيوب القلب والأضرار التي تلحق بوظيفة القلب، وهناك عوامل تزيد من هذا الأمر وهي:

-تدخين السجائر الإلكترونية يشكل نفس خطر السجائر العادية:

هناك دراسة أجريت عام 2018 من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو تشير إلى أن التدخين الإلكتروني اليومي يمكن أن يضاعف من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

-كونك أعزب أو مطلقا أو أرمل فأنت أكثر عرضة بأمراض القلب:

قد تكون العلاقات السامة ضارة بقلبك، لكن عدم وجود أي علاقة على الإطلاق قد يكون بنفس القدر من الضرر أيضا.

-إذا كانت شحمة أذنك "مجعدة" أو مثنية بزاوية 45 درجة، فقد تكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

-قد تؤدي نوبات العمل الليلية أو جداول العمل غير المنتظمة إلى تدهور صحة قلبك.

-التغييرات المفاجئة في دخلك يمكن أن تسبب مشاكل في القلب باستمرارز