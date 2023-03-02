مشروب يساعد جسمك على محاربة أمراض القلب والسرطانات

كتبت إيناس البنا

بسبب التغيرات في أنماط الحياة وعادات الأكل، يعاني الكثيرون من الأمراض، ومع تقدم العلوم الطبية، تساعدك بعض الأدوية والعلاجات المختلفة على التعافي، ولكن قد تكون هناك آثار جانبية.

وبالتالي، من الأفضل دائمًا محاولة منع خطر الإصابة بأمراض مثل مشاكل القلب والسمنة والسكري، ومشاكل الكلى، وكلها تحتاج فقط إلى خطوات قليلة تشمل أسلوب حياة صحي ونظام غذائي متوازن.

الأكل والشرب الصحي جزء كبير من صحتنا، وتساعد المركبات الفعالة مثل الشاي الأخضر المليء بمضادات الأكسدة في تقليل الالتهاب والأسباب الأخرى التي تسبب أمراضًا خطيرة مثل سرطان، خطر نوبة قلبية، والسكتة الدماغية.

كيف يساعد الشاي الاخضر؟



الشاي الأخضر أكثر من مجرد مشروب مرطب، نبات الشاي غني بمجموعة من المركبات الصحية التي تجعله مشروبًا جيدا، تعتبر المركبات مثل البوليفينول والكاتشين من مضادات الأكسدة الطبيعية التي تساعد على منع تلف الخلايا وتوفر فوائد أخرى.

يمكن لهذه المواد أن تقلل من الإجهاد التأكسدي وتكوين الجذور الحرة في الجسم، وتحميها من أي ضرر عن طريق تقوية جهاز المناعة.

الكاتشين وفقا لموقع " healthsite"، واحدة من أقوى المركبات الموجودة في الشاي الأخضر وتم اختبارها لقدرتها على المساعدة في علاج الأمراض الخطيرة المختلفة، بما في ذلك السرطان.

يحتوي الشاي الأخضر أيضًا على كميات صغيرة لكنها قوية من المعادن التي يمكن أن تفيد صحتك.

الفوائد الصحية للشاي الأخضر



فيما يلي بعض التفاصيل الصحية المحتملة لشرب الشاي الأخضر:

تقلل مضادات الأكسدة من خطر الإصابة بالسرطان

أظهرت الكثير من الدراسات أن مركبات الشاي الأخضر تساعد في تقليل أنواع السرطان التالية

سرطان الثدي: كانت النساء اللواتي يشربن الشاي الأخضر بانتظام أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدي بحوالي 20-30٪.

سرطان البروستاتا: الرجال الذين يشربون الشاي الأخضر كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم.

سرطان القولون والمستقيم: شرب الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بهذا السرطان بنسبة 42٪.

يساعد في منع مرض السكري من النوع 2

يُعد مرض السكري من أسرع الأمراض انتشارًا في جميع أنحاء العالم وينطوي على ارتفاع مستويات السكر في الدم بسبب مقاومة الأنسولين. تظهر دراسات مختلفة أن الشاي الأخضر يحسن حساسية الأنسولين ويقلل من مستويات السكر في الدم

وفقًا لمراجعة سبع دراسات ، فإن من يشربون الشاي الأخضر لديهم خطر أقل بنسبة 18 في المائة من الإصابة بمرض السكري.

يساعد في منع مشاكل القلب

تظهر دراسات مختلفة أن الشاي الأخضر يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار، يزيد الشاي الأخضر أيضًا من قدرة الدم المضادة للأكسدة ، مما يحمي جزيئات LDL من الأكسدة ، والتي تعد جزءًا من مسار الإصابة بأمراض القلب.