إصابة 3 أشخاص فى انقلاب تروسيكل بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، واصطدام دراجتين ناريتين في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بالطريق الزراعي السريع مصر-أسوان، أمام قرية حافظ في مركز ملوي.

وأفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة إبراهيم محمد 75 عاما، سائق، مقيم بقرية الروضة، بجرح قطعي بالوجه واشتباه ما بعد الإرتجاج، وتم نقله إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، بمدخل قرية الأشمونين في غرب مركز ملوي، حيث تبين بالفحص وإجراء التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: أسامة عادل عبد المنعم 19 عاما باشتباه كسر بالساق اليسري، وشقيقته زهرة 21 عاما، بسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقلهما إلي المستشفي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية.