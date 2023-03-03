إصابة 12 شخصا فى حوادث طرق متفرقة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 12شخص فى حوادث متفرقة بالمنيا، وتحرر عنها المحاضر اللازمة، وتم إزالة آثار الحوادث لتيسر الحركة المرور، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد إصابة 12 شخصا فى حوادث تصادم وانقلاب بسبب السرعة الزائدة.

وشهد الطريق الزراعى حادث تصادم سيارتين أمام قرية اتليدم التابعة لمركز أبوقرقاص، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

فيما أصيب شخصين أخرين فى حادث تصادم دراجة بخارية بتاكسي على الطريق الزراعى بالقرب من قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا.

وشهد طريق الصحراوى الغربى انقلاب دراجة بخارية أسفر عن إصابة شخص، وأصيب آخر في حادث انقلاب توك توك بطريق الشيخ فضل بمركز بني مزار، كما اصيب شخص آخر فى حادث تصادم بالمنيا.

وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة، وأفادت التحريات الأولية أن سبب وقوع الحوادث، السرعة الزائدة، وتحرر عنها المحاضر اللازمة، وتم إحالتها للنيابه العامة وتم نقل المصابين للمستشفيات للعلاج والتحفظ على السيارات.