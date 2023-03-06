وكيل تعليم الوادي الجديد يكرم أوائل الجمهورية فى مسابقات البرلمان والإذاعة المدرسية

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

كرم سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية من الطلاب وأخصائي وموجهى الصحافة المدرسية فى المسابقات الطلابية، بحضور مصطفى محمد على نقيب المعلمين بالمحافظة ومدير إدارة الخارجة التعليمية، وذلك من منطلق الحرص على تكريم المتميزين فى العمل حيث حصل البرلمان المدرسى المنتخب من إدارتى الخارجة والداخلة التعليميتين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة البرلمان المدرسى فيما حصلت مدرسة الشهداء الإعدادية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية بالإذاعة المدرسية .

وقال مدير التعليم بالمحافظة، أنه جرى تكريم الفائزين من إدارة الخارجة التعليمية وسيتم تكريم الفائزين من إدارة الداخلة التعليمية خلال الأيام القادمة، كما تم تكريم مجموعة من العاملين والطلاب بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالخارجة للمشاركة الفعالة بمؤتمر سيدات مصر 21 الذى استضافته المحافظة والظهور بالمظهر اللائق والمشرف.

وهنأ وكيل التعليم بالمحافظة جميع المكرمين ، معربا عن خالص تقديره للمتميزين بشتى المجالات وكل الدعم لهم.

وفى سياق متصل أعلن وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين ، عن تحقيق المراكز الأولى بمجموعة من نتائج مسابقات التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية والذين سيمثلون قطاع تعليم المحافظة بتصفيات الجمهورية، ذلك بالتنسيق والتعاون مع توجيه عام التربية الاجتماعية.

واسفرت مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالى أسفرت عن فوز جهاد حامد محمد من مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية للفرافرة ، محمد عبد الوهاب جاويش من مدرسة مرزوق الإعدادية ببلاط ، اسماء محمود عبد الرحمن من مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة.

وفى مسابقة التوجيه الجمعى والإرشاد التربوى فاز كلا من امل لبيب فؤاد من مدرسة المجاهدين الابتدائية القديمة بالخارجة ، سحر لبيب فؤاد مدرسة ناصر الإعدادية بالخارجة، عزة عبد الرازق محمود من مدرسة عين ام الصغير الابتدائية بالداخلة.

وفى مسابقة الامين الأول لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين، فاز نجوى حفيان على محمد من مدرسة ملحقة المعلمين بالخارجة، محمد سيد شاذلى من مدرسة شاذلى منصور بالداخلة ، رضا سعيد رايق من مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة

وفى مسابقة الإخصائى المثالى حالات فردية فازت منى هلال إدريس من مدرسة عبد المنعم رياض بالداخلة، إسهام دانيال لقمان من مدرسة الأمل الإعدادية بالخارجة، اسماء خالد رفاعى من مدرسة موط الثانوية الفنية للبنات

وفى مسابقة رواد العموم فازت عزيزة هلال مكاوى من مدرسة الفرافرة الرسمية للغات ، اشرف أحمد مرزوق من مدرسة السلام الإعدادية القديمة بالخارجة، محمود سفينة عبد الكريم من مدرسة بلاط الثانوية الزراعية .